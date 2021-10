Leyendas regresan a Amanalco y panteón de La Leona en Cuernavaca

Fabiola Ferrer, guía oficial del Estado de Morelos en las leyendas que existen en el Estado, no solamente conoce una gran cantidad de relatos, sino además ha vivido en carne propia la actividad paranormal.

En el panteón de la Leona de la colonia Carolina de Cuernavaca, un niño se ha sujetado en varias ocasiones a su vestuario y la acompañó durante el recorrido que cada temporada de muertos se hace en el lugar.

El pequeño, cuentan, es un menor de aproximadamente 8 años, quien viste un short y una camisa quien incluso han visto varias personas, entre ellas el público que cada Día de Muertos asiste a escuchar las leyendas que envuelven al cementerio.

“Hay muchas personas que han ido al recorrido y siempre me han peguntado -oye no hemos visto el día de hoy al niño- y nosotros preguntamos -cuál niño- y ellos responden que es el niño que va agarrado de la falda de mi vestido y yo nunca lo he sentido, pero hay mucha gente que si lo ha visto”.

Aseguró que quienes lo han observado, porque no todos lo pueden percibir, han creído que es parte del equipo de trabajo y les resulta conmovedor, pero también especial durante el relato de leyendas.

“Me dicen -lo traes muy bien caracterizado porque lo traes bien caracterizado, de shorcito, con tirantes y de saquito corto- pero en realidad yo no tengo ningún personaje así y dicen que va agarrado de la falda de mi vestido”.

Ella cree que se trata de un “angelito” pues afirmó que nunca ha sentido su presencia, pero entre sus colaboradores, ya hay quienes no solamente lo han visto en el recorrido, sino saben de donde proviene.

“Mucha gente ha sacado fotos, pero nunca lo hemos visto físicamente, pero si tenemos una chica que trabaja conmigo que lo vio salir de una tumba el primer año que comenzó a trabajar conmigo y estaba espantadísima, porque dijo que lo vio y no todos tenemos esa susceptibilidad”.

Fabiola es la persona que durante los días 29, 30 y 31 de octubre te llevara de la mano a conocer las historias que durante muchos años han contado o han vivido algunos ciudadanos del municipio de Cuernavaca en el panteón de la Leona y en los alrededores del municipio de Cuernavaca.

Porque el Día de Muertos supera al Halloween, así que si estás dispuesto a conocer un poco del Mictlán no te pierdas esta serie de leyendas que también se presentaran el día 1 y 2 de noviembre.Los recorridos en la barranca de Amanalco y el panteón de la Leona en Cuernavaca, con motivo del Día de muertos, se reactivarán este 29 de octubre y se desarrollarán hasta el 2 de noviembre a partir de las 8:00 de la noche.

Alejandro Uribe, integrante de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Cuernavaca, informó que estas actividades se llevarán a cabo con grupos reducidos.

Dijo que la idea es que las personas puedan tomar las medidas necesarias en materia de salud para evitar contagios entre la población













Local













Un vistazo a la 'Semana en Imágenes'

