Ley de Voluntad Anticipada | Qué bueno que las personas puedan decidir: Iglesia

El pasado 10 de julio el Congreso local aprobó la Ley de Voluntad Anticipada que tiene como propósito brindar a los ciudadanos la oportunidad de decidir anticipadamente sobre su propia vida en situaciones críticas; es decir, las personas con enfermedades terminales, adultos mayores o personas con riesgo de accidente podrán expresar su voluntad de no prologar su vida de manera artificial, evitando así el sufrimiento y tratamientos que puedan afectar su dignidad.

Dicha ley fue bien vista por la Iglesia católica en Cuernavaca, que, afirma, es para el bien de las personas.

“Aunque sabemos que el sufrimiento como cristianos, como católicos, como creyentes, lo podemos ofrecer a Dios, no es este sufrimiento dado a través de las máquinas, a través de un sufrimiento encarnizado. Qué bueno que las personas puedan tomar esa decisión en torno a su propia vida”, dijo Tomás Toral Nájera, vicario de la Diócesis de Cuernavaca.

Dijo que es bueno que las personas puedan tomar la decisión sobre su propia vida y decidir de manera anticipada si desean o no alargar su vida de manera artificial. Resaltó que esta ley no avala la eutanasia, por lo que llamó a la feligresía a no confundirse.

Ante la reciente aprobación de la ley de Uniformes Neutros en Morelos, el vicario consideró que en este caso el Poder Legislativo debió reflexionar más a fondo en su aprobación; dijo que en este caso específico los padres de familia debieron ser escuchados.

“La voz de los padres de familia es muy importante, y aunque al menor lo estén dotando de derechos, hay situaciones en las que la decisión no les corresponde”.

Asimismo, mostró su rechazo ante la Ley del Servicio Civil que busca que diputados y titulares de órganos autónomos puedan sumar sus años de servicio para poderse jubilar.

“Ya habíamos pasado por esta situación, ya lo habíamos pasado en la legislatura pasada donde se estaban aprobando estas famosas pensiones doradas, yo creo que alguien tiene que vigilar”.

Indicó que al considerar que no se trató de una acción justa, estarían apoyando que el Ejecutivo Local ejerza su derecho de vetar la reforma.