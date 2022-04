Ley de Cultura permanece estancada en el Congreso

Aprobada en diciembre pasado, la Ley de Cultura y Derechos Culturales del Estado de Morelos está estancada desde febrero pasado en el Congreso, situación que el movimiento “Cultura 33+3” adjudica a los conflictos que imperan dentro del parlamento local, pero que dificulta poner en marcha las políticas públicas que contempla el proyecto legislativo.

De acuerdo con Bárbara Martínez Moreno, integrante del movimiento, el tratamiento del proyecto legislativo se pausó el pasado 18 de febrero, luego de ser revisado por la Consejería Jurídica y la Secretaría de Turismo y Cultura para señalar las observaciones que el Congreso tendría que haber solventado, sin que hasta el momento lo haya hecho.

“El problema es que no hay gobernancia, no hay una comisión de cultura instalada, entonces no han hecho las revisiones correspondientes, para que a su vez se envíen a la Secretaría de Gobierno, para que sea publicada (la ley), y eso es lo que no ha ocurrido desde febrero”, explicó la promotora cultural.

La aprobación de la Ley de Cultura por el Congreso del estado fue resultado de un trabajo de 10 años encabezado por “Cultura 33+3”, un colectivo integrado por promotores, artistas, historiadores, investigadores y ciudadanos cuyo propósito era dotar a Morelos de un marco legal para cimentar las políticas culturales de la entidad.

“Es una ley que enmarca jurídica la política cultural del estado, es decir, qué políticas se deben seguir para promover los derechos culturales de las personas, el desarrollo cultural de las comunidades, de los municipios. Para proveer de herramientas jurídicas a las personas en la defensa de sus derechos culturales”, agregó Martínez Moreno.

Además de abordar la cultura como un ente desprendido, el proyecto también contempla aspectos ambientales e informativos: “Se habla de zonas bioculturales protegidas, de la defensa de los derechos culturales, la creación de un sistema de información cultural, un consejo ciudadano de cultura, así que es bien importante que esta ley pueda salir publicada pronto”.

Por su parte, el movimiento ha realizado un exhorto a varias dependencias para retomar la publicación de la ley.

“No ha pasado porque hay demasiados problemas en el congreso, así que estamos a la espera”.





