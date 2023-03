Lenta investigación pone en peligro al Paseo Ribereño

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo de Cuernavaca, Humberto Paladino Valdovinos informó que ya se hizo la solicitud a la Fiscalía Anticorrupción para reabrir el Jardín Porfirio Díaz.

El parque o jardín Porfirio Díaz está ubicado en Calle Agustín Güemes Celis, y es una de las entradas principales del Paseo Ribereño, sin embargo, a pesar de realizar la solicitud a la Fiscalía Anticorrupción para su reapertura, las probabilidades de abrirlo antes de Semana Santa son menores, la fecha se extenderá hasta mes y medio.

El Paseo Ribereño continúa cerrado debido al proceso de investigación al cuál se encuentra sujeto, luego del colapso del puente colgante el pasado siete de junio de 2022, donde por lo menos 17 personas resultaron lesionados; este incidente ocurrió cuando se pretendía realizar su reapertura, después de sufrir daños por el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Al ser cuestionado sobre las condiciones en las que se encuentra el parque, Paladino Valdovinos compartió que Protección Civil dio el visto bueno, sin embargo, las áreas verdes requieren limpieza y mantenimiento.

"Ya solicitamos que pudieran darnos oportunidad de por lo menos abrir el parque, para arreglarlo y que sea parte del Paseo del Castillito", explicó el secretario.

Mientras tanto, el Paseo Ribereño no tiene fecha de apertura al no contar con las condiciones para el acceso al público.

Finalmente, el funcionario explicó que de abrirse nuevamente, van a considerar clausurar el puente colgante, el cuál señaló, no tiene una razón de ser.

"Tendríamos que cancelar el puente colgante que se cayó, porque no lleva a ningún lado, se termina y ahí vienen unas escaleras difíciles que son las que vuelven a subir, no tendría ningún caso exponer a nadie y por supuesto tendríamos que tener no solamente el visto bueno de protección civil, sino también el visto bueno del colegio de ingenieros y arquitectos del estado", puntualizó.







