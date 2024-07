Las últimas legislaturas fueron una decepción: Morelos Rinde Cuentas

El próximo 1 de septiembre rendirán protesta los diputados de la 56 legislatura, lo que podría significar un cambio en el rumbo del estado; sin embargo, para Roberto Salinas, del Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas, desde hace al menos cuatro legislaturas los trabajos de los diputados “terminan decepcionándonos”.

“Cada inicio de legislatura hacemos votos para que los que llegan nos escuchen y se puedan hacer los cambios que necesita Morelos”.

Señaló que el tema político-partidista generalmente se antepone a las necesidades de la ciudadanía y lamentó que algunos legisladores repitan en el cargo sin haber tenido un buen desempeño en la legislatura que concluye.

Su trabajo no fue bueno durante esta legislatura, no hicieron algo por mejorar la justicia, son legisladores que ya conocemos, no tienen interés en abrir los espacios de participación, en buscar lo mejor para la ciudadanía.

En la próxima legislatura el partido Morena una vez más tendrá mayoría en el Congreso local, por lo que existe la esperanza de que los cambios sean para bien.

“Nos gustaría trabajar y abrir el análisis de lo que necesita Morelos, de lo que hay que hacer y de lado de la sociedad civil estamos insistiendo y comprometidos a buscar lo mejor para el estado”.

Dijo que desde el centro de investigación estarán vigilantes del desempeño de los nuevos legisladores, pero también tendrán acercamientos para tratar de cambiar lo que quedó a deber la actual legislatura.