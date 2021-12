Las deudas y laudos ahogan a municipios

Los gobiernos municipales de la zona sur del estado de Morelos no pudieron saldar las deudas que heredaron de sus antecesores. Tales son los casos de Puente de Ixtla, por ejemplo, que se declaró en quiebra. O el Ayuntamiento de Zacatepec, paralizado por las constantes amenazas de inhabilitación del Tribunal de Justicia Administrativa por incumplir con el pago de laudos. Pero esos son sólo un ejemplo de la herencia que las alcaldías arrastran trienio tras trienio.

Puente de Ixtla

El Ayuntamiento de Puente de Ixtla, presidido por Mario Ocampo Ocampo, emanado del partido Morena, luego de fallidas manifestaciones con cierres de carreteras y en el Congreso del Estado en demanda del rescate financiero se declaró en quiebra al arrastrar una deuda de 310 millones de pesos, por lo que en varias ocasiones se vio en la necesidad de recurrir al amparo, por órdenes de destitución del Tribunal de Justicia Administrativa, proceso que implicó a su cabildo y a la tesorera.

Sin embargo, pese a manifestarse agobiado por las deudas y el pago de intereses exorbitantes, el cobro de obras fantasmas con duplicidad de pago, pensiones doradas, contrato caro de servicios de luminarias y millonarios laudos laborales que se arrastran de administraciones pasadas, el edil buscaba la reelección o la diputación local, candidatura que le dio el Partido Encuentro Social y perdió.

Ahora le corresponde a su sucesora, Claudia Mazari Torres, enfrentar la problemática económica: “Hablábamos de una deuda de más de 240 millones de pesos de laudos laborales y mercantiles.

Además una deuda por un contrato de luminarias que aunque se reestructuró y se disminuyó en gran parte es una deuda adicional de aproximadamente 135 millones de pesos” y reconoce que es una situación extraordinaria que tiene el municipio y cuyo presupuesto de ingresos 2020 fue de 104 millones 165 mil pesos.

Zacatepec

El gobierno de Zacatepec, presidido por Olivia Ramírez Lamadrid, arrastra una deuda por laudos laborales de alrededor de 70 millones de pesos. El alcalde electo, José Luis Maya Torres, hizo un llamado a la alcaldesa que perdió la reelección que buscaba por su partido Nueva Alianza .Lo anterior, sumado a las deudas del Sistema de Agua Potable de este municipio.

Cabe referir que con el pretexto de la pandemia, durante más de un año al personal de confianza se le obligó a descansar una quincena, por lo que solo se pagó el 50 por ciento de la nómina y en este 2021 el recorte de personal y de salarios fue más drástico, pero de todo eso se niega a dar información, los cierto es que varios ya iniciaron sus demandas por despido injustificados en espera de una liquidación. De hecho, es el único Ayuntamiento que no reanudó labores en semáforo verde, por lo que solo lunes, miércoles y viernes trabaja parte del personal de esta administración.

Tlaquiltenango

Presidido por Jorge Maldonado Ortiz, quien reconoce que se arrastra una millonaria deuda por laudos laborales de administraciones pasadas, algunas que ya no se pueden seguir alargando por lo que solo se solventan las demandas que ya no se pueden posponer, por lo que reconoce que el monto de las deudas se tendrá que seguir heredando a por lo menos otras tres o cuatro administraciones y la deuda por la construcción de la actual sede de la presidencia municipal.

Maldonado Ortiz reconoce que de más de 50 trabajadores despedidos en esta administración solo dos interpusieron demandas, con el resto se está platicando para evitar demandas laborales.

Y es que su antecesor, Enrique Alonso Plascencia, se negó a pagar y reconocer las deudas laborales, por lo que solo aplazó el proceso.

No obstante, en octubre de este año el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) ordenó la destitución del cargo y la inhabilitación de Maldonado Ortiz por desacato respecto de la ejecutoria emitida en el expediente número TJA/5aSERA/037/17- JDN, pero sigue en el cargo con el recurso de amparo.

Tlaltizapán

Alfredo Domínguez Mandujano, alcalde de Tlaltizapán, herederá a su sucesor cerca de 20 millones de pesos solo por laudos laborales, y reconoce que en tres años apenas pudo pagar 3 millones de pesos.

Y aunque pretende no dejar personal de su administración, de la plantilla de 360 trabajadores de esta administración solo ha despedido a 200, con los que acordó una liquidación de dos quincenas y un bono por el aguinaldo.

Aunque aclaró que a las corporaciones policiacas ya les pago el 50 por ciento del aguinaldo, pero sigue pendiente el pago a los trabajadores.

Miacatlán

En el municipio de Miacatlán, el edil Abel Espín García reconoce que dejará una deuda solo de laudos laborales de cerca de ocho millones de pesos.

Con una de las nóminas más abultadas de los ayuntamientos de la zona surponiente de Morelos, con 700 trabajadores, en los últimos meses de su periodo ya despidió a 450 trabajadores, el resto serán recortados en fechas próximas, ya que asegura que no dejará problemas.

“Esta administración no va haber deuda, no tenemos problemas, habrá finanzas sanas” ya que no se debe ni a proveedores, no adquirió deuda con el Gobierno del Estado, y saldó la deuda con la Comisión Federal de Electricidad, dijo en entrevista reciente. Y no deja de lamentar que con la separación de Coatetelco, que se constituyó como municipio indígena, también les recortaron el 40 por ciento de sus participaciones presupuestales que este año fueron de 91 millones 153 mil pesos.

Jojutla

De la deuda heredada de administraciones pasadas, alrededor de 60 millones de pesos, el gobierno de Jojutla que preside Juan Ángel Flores Bustamante, en tres años bajó a 40 millones de pesos.

Lo anterior, pese a la reducción del presupuesto y de haber dejado de recibir por lo menos 36 millones de pesos del programa federal del Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg).

Y aunque el edil reconoce que no ha habido recorte en las participaciones, la recaudación no fue la misma por el problema de la pandemia, la gente dejó de pagar el predial.

Por lo que esta administración tiene problemas para cubrir el pago de los aguinaldos, ya que, dijo, los servicios no se pueden suspender, ni dejar de atender el alumbrado o fugas de agua como ha ocurrido en otros municipios.





