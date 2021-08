Largas filas, desorden y quejas, el pan diario en vacunación

Tanto en el registro al programa de pensiones de 65 y más, como en los requisitos de vacunación para la segunda dosis de adultos de 50 a 59 años de edad, se han vivido situaciones de reclamos y descontentos.

Por ejemplo, en Zacatepec, desde las 12 del día los adultos mayores de 65 años acudieron a hacer fila para garantizar su registro. A las 9 de la noche ya había 75 personas, es decir, 13 horas antes de la convocatoria esperaban en la banqueta de la calle Emiliano Zapata,.

Los mismos vecinos habían tomado la iniciativa de hacer un registro de las personas conforme fueron llegando, que todos respetaron, excepto el personal de Bienestar, conocidos como Servidores de la Nación, pues exigieron que la gente se formará por orden alfabético.

Ante tal situación la gente protestó, levantó la voz y reclamó que se respetara el orden de prelación, por lo cual se mantuvieron firmes. Únicamente aceptaron dar prioridad a las personas en silla de ruedas y discapacitados.

Pero la fila seguía creciendo y antes de las 10:00 horas ya daba vuelta a la manzana. Aglutinados sobre las calle Emiliano Zapata, No reelección y Niños Héroes, a las 11:00 ya estaba llegando a la calle Revolución Agraria.

No obstante, ni personal de Bienestar ni del Ayuntamiento salieron a informar que sólo registrarían a 151 personas de acuerdo al programa. Sólo se encerraron por más de 40 minutos en el auditorio a echarse culpas unos a otros.

La encargada del programa federal, en ausencia del delegado Eustolio Pani, dijo que se registraría a 200 personas, pero que ellos no eran responsables del problema y la prioridad serían los discapacitados. Insistió que el 30 de mayo habría otra campaña de registros.

El secretario municipal, Mauricio Dorantes López, reveló que desafortunadamente los lineamientos traen un límite que no les habían dicho y solo hay fichas para 200 registros, al advertir que es la primera convocatoria en Zacatepec.





En jojutla, servidores exigieron registro de vacunación

En la campaña de vacunación contra Covid-19 en la Unidad Deportiva la Perseverancia, de Jojutla, donde se aplica la segunda dosis para adultos de 50 a 59 años, la gente se manifestó molesta cuando a las 8:30 personal de Bienestar advirtió al del Ayuntamiento que estaba de apoyo que si las personas no presentaban el Registro de Mi Vacuna, el comprobante de la primera dosis y la credencial del INE, no serían vacunados.

Para la regidora Alicia Rebollo Hurtado, rechazar a las personas que se presentaron con el comprobante de la primera dosis y con la identificación oficial, por no traer la hoja de registro actualizada con el código QR, le pareció una exageración.

Esta molestia fue secundada por la secretaria municipal, Erika Cortés Martínez, quien de inmediato trató de buscar una solución al problema que representaba casi un 90% de las personas que estaban haciendo fila.

La postura fue radical: no se vacunaría a quien no llevara los tres documentos, pero no fueron los de Bienestar que dieron la cara, nuevamente fueron los trabajadores del Ayuntamiento y los voluntarios. Mucha gente abandonó la fila y se aglomeró en los “cibers” para tramitar la copia del registro, descubriendo que muchos no estaban registrados y tuvieron que pagar 15 pesos por el registro y la copia.

Otros regresaron a sus casas por el documento y nuevamente hicieron filas. Molesta, la gente cuestionaba que para qué quieren ese documento si ya tienen el comprobante de la primera dosis. El mismo Ayuntamiento dispuso de dos equipos de cómputo para apoyar a tramitar el documento con el código QR.

Cuando llegó el delegado regional, Eustolio Pani Barragán, a la sede de vacunación en Jojutla, dio a conocer que solo un 5% de la población no llevaba el registro actualizado, que tiene como objetivo verificar que estén dados de alta en el sistema nacional de vacunación contra la Covid-19.

Cabe destacar que en Jojutla serán dos días de campaña de vacunación y que se destinaron más de 6 mil 500 vacunas para la población objetivo, que comprende solo la segunda dosis para los de 50 a 59 que se vacunaron entre el 25, 26 y 27 de mayo, mujeres embarazadas y rezagados que les falte la segunda dosis del biológico AstraZeneca.

Contra las expectativas, en el municipio de Puente de Ixtla, donde se aplica la segunda dosis de vacunación AstraZeneca para 50 a 59 años de edad, también exigieron los tres documentos y mucha gente se vio en la necesidad ir a sacar estos documentos en los establecimientos donde ofrecen estos servicios por 15 y hasta 20 pesos.