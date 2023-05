Lanzan ultimátum a adultos mayores para canjear tarjeta de apoyos

Más de 6 mil adultos mayores beneficiarios del Programa Pensión Universal no han realizado el canje de tarjeta de la banca comercial por una del Banco del Bienestar; de no hacerlo a más tardar el 31 de mayo, deberán acudir a las oficinas a cobrar en efectivo y si no acuden serán enviados a "suspensión de pago".

El delegado federal, Raúl Anaya Rojas, informó que hasta la fecha 15 mil 800 adultos mayores que cobraban en bancos como HSBC, Banorte y Banco Azteca han hecho el cambio correspondiente, de un total de 74 mil que recibían su apoyo mediante la banca privada.

“Aún faltan 6 mil 400 personas que no se han presentado por su tarjeta, son personas que cambiaron su domicilio, su teléfono y no hemos podido localizarla, o fueron decesos; entonces, hacer un llamado amplio a que se acerquen a las oficinas del Bienestar en los 36 municipios para que puedan recoger su tarjeta”, informó.

Estas personas con rezago se concentran principalmente en los municipios de Cuautla, Cuernavaca y Jiutepec, y en muchos de los casos son producto de afiliaciones masivas de pensionados que ya recibían un pago de su antiguo trabajo como el IMSS o ISSSTE.

La “última llamada” para los beneficiarios será en el bimestre de julio, cuando deberán cobrar en efectivo de manera presencial en la Secretaría del Bienestar y de no hacerlo se suspenderá el pago siguiente, que sería en septiembre.

Adultos en postración pueden pedir visita a domicilio

Para aquellos adultos mayores que no puedan acudir a canjear su tarjeta a las oficinas, pueden enviar a su familiar para que un Servidor de la Nación acuda a realizar el trámite hasta ahí, e incluso para los que están hospitalizados existe esta opción, pero deberán dejar un número telefónico.

Las visitas se realizan los fines de semana con personal plenamente identificado. Las oficinas están disponibles en un horario de 8:30 a 16:00 horas, de lunes a viernes.

Requisitos

Los adultos mayores deberán presentar su CURP con la leyenda “validada”, Acta de Nacimiento, identificación oficial, comprobante de domicilio.