Lanzan código púrpura contra la violencia

La directora de la Instancia de la Mujer, Secia Lizbeth Clara Palomares informó que a través de diversos medios se está dando a conocer a la población cuautlenses el significado del protocolo implementado a nivel nacional de Código Purpura, así como el Código Violeta, a través de los cuales se busca proteger y brindar atención prioritaria a personas que han sido víctimas de violencia de género.

La funcionaria recordó que fue a principios de este mes cuando el Sistema para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) puso en marcha la estrategia denominada Código Púrpura, con el cual los menores pueden llamar al 911 o al 089 para denunciar cualquier abuso.

Llamando a esos numero, de manera inmediata se activa un protocolo para su resguardo; hablamos sólo de niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, dijo que con el Sistema Estatal se ha planteado el Código Violeta en donde también a través del número de emergencia 911 mujeres pueden llamar para solicitar apoyo en caso de estar siendo víctimas de un delito.

Con el Código Violeta hablamos de apoyar a las mujeres jóvenes y adultas, ellas pueden llamar al 911 y se activa el protocolo para dar atención integral, como asesoría jurídica y psicológica.

Clara Palomares reconoció que por el momento no se tiene un parámetro claro de si ha aumentado o no la violencia en contra de la mujer durante esta contingencia familiar, ya que en Cuautla, las personas no ha respetado la medida de quedarse en casa.

Nosotros seguimos atendiendo al mismo promedio de mujeres que sufren violencia; hablamos de entre dos y tres mujeres al día, por ello seguimos trabajando para darles la atención.

En cuanto al Código Purpura y Código Violenta esté se está dando a conocer a través de sus redes sociales, en donde se les dan los número de emergencia y lo que deben de decir para recibir el apoyo.

Piden renuncia de Palomares

El representante de Comprometidos y Humanistas Apoyando el Desarrollo Integral de las y los Mexicanos con un Nuevo Rumbo (CHADIM) A.C., Miguel Chávez Díaz, denunció que en el municipio de Cuautla se han incrementado los feminicidios y la violencia de género en los últimos meses, por lo que pidió la remoción de la titular de la Instancia de la Mujer, Lizbeth Clara Palomares.

El representante de la asociación civil sostiene que, de los 17 feminicidios que se han registrado en Morelos de enero a la fecha, cuatro de ellos corresponden a Cuautla. Y en este sentido, criticó la falta de acciones por parte del gobierno municipal para frenar la violencia de género.

Aparte de que los feminicidios no han sido aclarados por las autoridades correspondientes, no existe un programa de atención adecuado para las mujeres en esta ciudad, dijo.

El activista sostiene que durante la cuarentena, periodo en el que los habitantes han sido llamados a permanecer en casa para evitar posibles contagios de Covid-19, se ha incrementado la violencia de género: de acuerdo con los datos de la asociación, en el municipio se han registrado cerca de 400 llamadas de emergencia de violencia contra las mujeres hasta el pasado 12 de mayo, mientras que en el mismo periodo de 2019 se habían registrado 189.