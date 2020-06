Lamentan empresarios irresponsabilidad de políticos

El presidente de la Cámara de Comercio de Cuernavaca (Canaco), Antonio Sánchez Purón, declarado que mientras el Ejecutivo estatal y los diputados firman sus privilegios muy particulares y políticos, como la llamada mal Reforma Electoral, por encima del bienestar y los intereses de la población y colectivos, "el estado va a seguir en el agujero en el que estamos", por lo que exigió a estas autoridades de los dos poderes ponerse en funcionamiento, pero anteponiendo el bien común.

Las estimaciones de los expertos en materia económica es que este año habrá un decremento de ocho puntos del Producto Interno Bruto y señalado que por desgracia son específicos que se van a dar conforme vaya pasando el tiempo.

Recalcó que las autoridades priorizan una Reforma Electoral en lugar de estar dedicado a reactivar la economía, la supervivencia de los sectores productivos, sin descuidar la suficiencia alimentaria de los más vulnerables y desprotegidos.

Exigió a las autoridades gubernamentales y diputados a que dejen de darle tantas vueltas a las cosas y que realmente se apliquen en beneficio del estado de Morelos, porque lo primero es anteponer el beneficio de la sociedad en cuanto a su suficiencia alimentaria y la supervivencia del sector económico.

Por su parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Ángel Adame Jiménez, expuso que la mejor forma de poder atender la crisis sanitaria, económica, social y la creciente inseguridad creciente, es uniendose tanto el Gobierno y la sociedad organizada, pero las autoridades desde hace dos meses no han dado la cara, "pero estamos en la mejor disposición de contribución, de colaborar por el bien de todos".

Señaló que cada día que pasa es más complicado para el sector empresarial mantener sus empresas o negocios y las fuentes de empleo, debido a la falta de apoyo oficial.

En el caso de la inseguridad, dijo "ya se vendrá" por la crisis económica provocada por la pandemia y debido a que no se atendió de manera eficaz.

Pero expuso que no queda más que seguir exigiendo a las autoridades mayores eficiencia en la prevención y combate a la delincuencia, tener la garantía de que la violencia no crezca, que no se desborde porque es una cuestión social, muy riesgosa que no se puede reducir ni soslayar.