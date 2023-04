Lamentan artesanos que la gente ya no adquiera sus productos

"Me gusta mucho hacer esto, lástima que la gente ya no compré y uno no pueda vivir de esto, pero afortunadamente ya tengo también mis clientes, he llegado a mandar a otros países", contó Constantino Bello, un hombre de familia humilde de 70 años, que se dedica al tejido de canastos de palma.

Nacido en Cuentepec, comunidad indígena del municipio de Temixco Morelos, don Constantino cuenta que debido a que no cuenta con estudios, la única manera de ganarse la vida es trabajando el campo, pero lo que más disfruta hacer son cestos tejidos con palma.

Sin embargo, lamentó que la gente compré cada vez menos este tipo de artesanías o en muchas ocasiones, no las pagan al costo que deberían, pues ya no se valora el trabajo que realizan.

Dijo que la ganancia que obtiene de las artesanías que realiza con palma que él mismo recolecta y seca, es mínima; oscila entre 3 y 10 pesos.

Narró que heredó de su familia esta habilidad, por lo que ahora, cada que puede, aprovecha las oportunidades que se le presentan para venderlos en exposiciones y ferias artesanales, como es la que se realizó este fin de semana en la Plaza de Armas del centro de Cuernavaca.

Don Constantino mencionó que el tipo de palma que utiliza para sus artesanías le queda a dos horas de su vivienda en Cuentepec, y el proceso de selección y cortado le toma otras dos horas, en total calcula que dedica cerca de seis horas a la recaudación de su material para trabajar.

Una vez que llega a su casa pone todas las palmas a secar al sol por aproximadamente un día, porque para hacer el tejido no debe de estar al 100 por ciento seca, "se debe de ver aún verde y ya lo demás en una hora están listos mis cestos".

Indicó que puede hacer muchas variedades de objetos con la técnica que sus padres y abuelos le enseñaron, cuando era apenas un niño. El artesano Constantino Bello mencionó que puede hacer manteles, bases para lámparas, cestos para ropa, adornos para la cocina y muchos otros más.

Debido a que don Constantino no tiene una tienda de artesanías, solo entrega sus productos por pedido. "Pueden marcarme y yo les hago lo que quieran, del tamaño que sea", agregó.

Para los interesados en este tipo de artesanías, don Constantino pone a disposición para pedidos su número de teléfono: 777 259 68 28, o pueden buscarlo en la Feria Artesanal de Semana Santa 2023 realizada en Plaza de Armas este ocho y nueve de abril.





