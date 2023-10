Lamentable que la CES priorice vigilar la Fiscalía Anticorrupción: Julio César Solís

Ante la violencia que aqueja la zona oriente de Morelos, particularmente el municipio de Cuautla, el diputado Julio César Solís Serrano lamentó que la Comisión Estatal de Seguridad (CES) siga sin atender su responsabilidad y que los elementos policíacos estén destinados a cuidar las instalaciones de la Fiscalía Anticorrupción.

“Es muy triste, ya no sabe uno que expresión o que adjetivo darle a todo lo que está sucediendo, yo les quiero decir que nosotros, el Congreso del Estado, aumentamos el presupuesto de manera sustancial a la Comisión Estatal de Seguridad Pública para que no hubiera pretextos que no hay elementos, no hay patrullas”, manifestó el legislador local de Movimiento Ciudadano.

Solís Serrano indicó que también se destinaron recursos para el tema de reparación de cámaras de video vigilancia, sin embargo, observan a que la CES sigue en la misma condición, sin atender su responsabilidad en materia de seguridad pública.

El diputado local cuestionó que entre 30 y 40 elementos de la CES fueron destinados a cuidar las instalaciones de la Fiscalía Anticorrupción, cuando bien podrían estar en Cuautla o en otro municipio protegiendo a la ciudadanía.

“Es triste, sobre todo porque el Ejecutivo Estatal se niega a ver la realidad en Morelos, todos días hay gente inocente que está muriendo en las calles, pareciera que no les importara”.

Julio César Solís señaló cuando presidio la Comisión de Seguridad Pública del Congreso local alzó la voz y no fue bien visto, recibió todo tipo de reclamos por parte de funcionarios del Gobierno Estatal, inclusive le cerraron las puertas en muchas situaciones.

“Ya lo único que esperamos es que termine este gobierno, porque parece que no hay solución para esta situación tan grave que estamos viviendo en Morelos”.

Finalmente, el legislador del partido naranja reiteró el llamado tanto para la CES como para los alcaldes a atender el problema de inseguridad en Morelos y velar por la protección de sus ciudadanos.