Lamentable no parar el ambulantaje en Cuernavaca

Haber permitido la colocación de una gran cantidad de comercios ambulantes, más de los que ya existen en el centro de Cuernavaca, “es un atropello de las autoridades que solo demuestran que como ya se van ven por sus intereses”, así lo aseguró Eduardo Peimbert Ortiz, presidente de la Asociación de Comercios Establecidos del Centro de la capital.

“Es muy lamentable que no haya quien ponga un alto y deslinden responsabilidades al alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos. Porque no es posible que el centro esté sitiado y la gente no pueda entrar. Estamos bloqueados y nunca vamos a mejorar las ventas”, añadió.

Tan solo en estos cuatro días en que se colocaron los ambulantes en calles como Gutemberg, Guerrero e Hidalgo, las ventas en los negocios que sí pagan impuestos bajaron casi un 90 por ciento, afirmó Peimbert, quien pidió que se aplique la ley.

También señaló que el vacío de las autoridades es total pues tampoco el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo está pendiente de los problemas que aquejan a la capital, una de las mayores zonas comerciales en la entidad morelense.

Por lo que pidió a las autoridades federales su intervención para que se pueda poner un orden en el comercio en Cuernavaca, ya que muchos negocios que estaban recuperándose ahora ven de nuevo bajas ventas por la ingobernabilidad.





