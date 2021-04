Plantas de ornato, repuntan en ventas

Viveros de la región presentan repunte en las ventas de cerca de un 50 por ciento, señalan que ya trabajan también en la producción de flor de temporada.

Productores de plantas del municipio de Cuautla señalaron que han tenido un repunte en las ventas, el cual va entre el 30 y el 50 por ciento comparado con el año pasado.

“El año pasado en estas fechas estaba mucho más fuerte el tema del Coronavirus, todos teníamos miedo, teníamos incertidumbre y las plantas no eran algo de primera necesidad y la gente no las consumía, poco a poco las ventas fueron mejorando. Al final de cuentas no nos fue tan mal como pensamos pero tampoco nos fue bien como esperábamos, ahora aunque la pandemia sigue la situación es diferente y las ventas han mejorado comparado con el año pasado”, Gabriel, trabajador de un vivero.

Señalaron que mucha de la venta se hace directamente en el vivero, gente del estado que acude a comprar las plantas, sin embargo uno de los fuertes del sector son los envíos de platas que se hacen a otros estados, siendo este tipo de venta lo que ayuda a la economía de los viveristas.

Son los productores quienes señalaron que ya están trabajando en la producción de flores de temporada como son flor de cempasúchil, o flor de Nochebuena, pues afirmaron que muchas de estas plantas se tienen que trabajar con meses de anticipación, esto para que cuando lleguen las fechas puedan estar de gran tamaño.

“ Así como vemos esperamos tener un fin de año fructífero, tener buenas ventas, pero con la pandemia y la crisis económica la moneda está en el aire”.