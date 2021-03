La vacunación avanza en tiempo y forma: Salud

Tan sólo en Cuernavaca se necesitarían alrededor de 70 mil vacunas para adultos mayores, por lo que el secretario de Salud Marco Antonio Cantú Cuevas y representantes de las dependencias federales, pidieron paciencia para no hacer conjeturas o atender versiones erróneas sobre la vacunación, ya que todavía no saben cuántas dosis estarán llegando en los siguientes días, pero prometieron que van en tiempo y forma y no existe un retraso en el calendario.

En el informe que presentaron ayer, señalaron que a un año de distancia por la pandemia, al momento en el estado son 2 mil 45 defunciones; mientras que en las últimas 24 horas 30 nuevos casos confirmados y 9 defunciones en Morelos. El funcionario estatal, solicitó llevar a cabo actividades permitidas en color naranja, sobre todo ante la cercanía de la Semana Santa.

Sobre la vacunación, agregó, hay coordinación con las dependencias federales, y los lineamientos se establecen desde el gobierno federal, por eso, en los días subsecuentes seguirán aplicando los mismos criterios, como un análisis de vulnerabilidad, densidad de población, el número de contagios y sobre todo por las dosis que pudieran llegar y la cantidad de población susceptible de recibir la dosis. Aunque se toma en cuenta el número de casos y población, con respecto a las vacunas, se deberán seguir aplicando con los lineamientos federales, por lo que pidió paciencia y se guarde orden.

Anunció que eventualmente se informará de los municipios donde se llevará a cabo la jornada que podría ser el corredor de Cuernavaca y Jiutepec, pero será según el número de dosis que llegue al estado. Lo cierto es que esta misma semana llegaran más vacunas.

Hasta el momento, dijeron, se han aplicado, 45 mil 356 dosis, por lo tanto, no hay atrasos; “vamos al día, no hemos desperdiciado ninguna vacuna, y todo depende del número que llega”. Por ahora están a la espera de vacunas Pfizer que serán recogidas en el Instituto de Cancerología, al momento, no ha habido retraso, en Puente de Ixtla se terminó con lo planeado y al calendario, porque también se vacunó al personal de salud.

El secretario de Salud Marco Antonio Cantú Cuevas dijo que todavía no saben cuántas dosis estarán llegando en los siguientes días al Estado / Froylán Trujillo | El Sol de Cuernavaca

Con respecto al calor que ha comenzado y las altas temperaturas, señalaron que no obstante, la gente debe seguir usando cubrebocas, usar gel y evitar reuniones, toda vez que por las altas temperaturas no hay una conclusión sólida, si esto inhibe la presencia del virus, lo cierto es que por el calor la gente puede acceder a otras enfermedades.

Por cuanto a números, se dio a conocer que hasta el corte de hoy en las pruebas ya son 98 mil 716 personas estudiadas desde diciembre, también ya se cubrieron la totalidad de los municipios, “esta estrategia funciona en las personas cuyos resultados es positivo con la finalidad de que puedan comenzar un tratamiento”.

En el semáforo epidemiológico para las dos semanas seguirá siendo en Morelos el color naranja, en este color se permiten algunas actividades, algunos espacios aumentan sus aforos, pero la recomendación es que ante la próxima semana santa deben tomarse precauciones, porque el año pasado fue en este periodo cuando más aumentaron los picos de infección.