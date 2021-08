La termoeléctrica de Huexca, cadena de incumplimientos

Alrededor de cien habitantes del municipio de Ayala, integrantes del Ejido de esa localidad, bloquearon la avenida Universidad, al norte de Cuernavaca, frente a las oficinas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en un intento por conseguir el aval de esa autoridad en el desacato incurrido por la Comisión Federal del Electricidad (CFE) en Huexca, municipio de Yecapixtla.

Juan Carlos Flores, integrante del Frente en Defensa del Agua y la Tierra de Morelos, explicó que desde el año 2014 la justicia federal les concedió a los ciudadanos una suspensión de uno de los más de 20 amparos que siguen vigentes, para que ellos mantuvieran la posesión del agua de la Planta Tratadora de Aguas Residuales (Petar) de Cuautla.

Así que esto restringía a la CFE para abastecer a la Termoeléctrica de Huexca del vital liquido para comenzar con las pruebas de arranque de esa planta de ciclo combinado, pero recientemente la utilizó.

“Por lo tanto esta agua que se está comenzado a utilizar para las pruebas de la Termoeléctrica está siendo ocupada de manera ilegal, y entonces hay un incidente de violación a la suspensión de los amparos en el caso de Moyotepec, donde realizamos cuatro inspecciones judiciales tanto a la Termoeléctrica, como a la Peter, como a los canales de riego de Moyotepec y Río Cuaulta”.

En respuesta, los ejidatarios presentaron una queja ante la justicia federal para que a la brevedad la CFE deje de ocupar esa agua, ya que esto generó una disminución del flujo de riego de los campos de cultivo que existen en esa zona. Comisariados ejidales acusaron que a la fecha no han recibido los apoyos que la Comisión Federal de Electricidad les prometió por la Termoeléctrica.

Señalaron que en un principio recibieron respaldo del presidente municipal, Jesús Corona Damián, pero éste ya no los recibe. Pidieron a las autoridades cumplir con lo prometido o radicalizarán acciones en los ejidos.

Sergio Morgado Quintero, presidente del Comisariado Ejidal de Cuautlixco, explicó que cuando se inició con el proceso de los permisos para la puesta en marcha de la Termoeléctrica los nueve comisariados de Cuautla firmaron la autorización, acompañados de Corona Damián.

A cambio de esto a cada uno de los ejidos se les otorgarían dos máquinas retroexcavadoras, así como un camión de volteo, maquinaria que a la fecha no le ha llegado a ninguno de los ejidos.

“Estos apoyos llegarían a través del municipio de Cuautla y hasta ahorita no hemos recibido nada, hemos solicitado las reuniones pertinentes con el presidente de Cuautla, pero no hemos obtenido respuesta, nos tiran de locos y Corona Damián ya no nos recibe".

Señaló que es importante que se le dé seguimiento al tema de los apoyos de los ejidos, pues además de que estas máquinas son importantes para el desarrollo y las diferentes actividades ejidales, son acuerdos que en su momento se concretaron con las autoridades federales y municipales.

“Al principio Corona se reunía con nosotros y estábamos bien unidos, después de esa firma lo fuimos perdiendo de vista de las reuniones y es fecha que no hemos podido hablar con él”.

Dijo que los presidentes de los ejidos de Cuautla se están organizando para buscar a las autoridades federales pertinentes y exponer el tema.

“Si no nos hacen caso estamos dispuestos a llegar con el presidente Andrés Manuel López Obrador, de otra manera no nos van a hacer caso pues sabemos que esto tiene que solucionarse en estos meses, llevamos meses esperando y estamos cansados de puras promesas”.

Caso Samir Olvidado

Este fin de semana se cumplieron 30 meses desde el crimen del activista, Samir Flores, registrado en febrero del 2019 en el poblado de Amilcingo en el municipio de Temoac.

Jorge Velázquez, uno de sus más cercanos amigos y “compañero de lucha” contra la construcción de la Termoeléctrica, afirmó que por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), no se han presentado resultados.

“Lo único que sabemos es que el Fiscal esta señalado de corrupción y que lo persiguen, pero en el caso de Samir no hemos visto ningún avance y nosotros exigimos que lo llevaran a la Fiscalía General de la República, pero desde septiembre del año pasado no se ha detenido a los culpables a pesar de que el Gobernador, Cuauhtémoc Blanco, afirmó que ya están identificados”.

Mencionó que este caso será expuesto en una gira por derechos de los pueblos indígenas que se realizará en Europa, donde participaron los integrantes de este