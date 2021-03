La revolución de la poesía morelense, Alma Karla Sandoval

"Soy Jojutlense, nací en la clínica del IMSS de Zacatepec, mi mamá ya no llegó a Cuernavaca, a mí ya me urgía llegar a este mundo también. Desde siempre, tuve una inclinación por la poesía, todo comenzó jugando en los patios a componer canciones junto a mis primos, ahí en el sur, en tierra caliente, tierra cañera; y quería estudiar algo que se relacionara con Humanidades, pero en ese momento todo era Derecho o estudiar en el Tecnológico de Zacatepec", expresó Alma Karla Sandoval, escritora y periodista.

Durante su paso por la preparatoria, participó activamente como consejera universitaria y tenía el pase directo a la UAEM, lo lógico al tener esas credenciales, era estudiar Leyes, pero ella se reveló.

"Tenía un primo que había estudiado Periodismo en la Escuela Carlos Septién García en el Distrito Federal, y eso fue una antorcha en el camino, una preciosa ancla de oro que me permitió tener la idea de irme para allá, y había más familia también estudiando en el DF, pero era muy complicado, la gran ciudad el monstruo y yo una chica de 17 años, pero lo conseguí, convencí a mis padres y estudié en la Carlos Septién García con gente talentosísima como el maestro Manuel Pérez Miranda, que acaba de fallecer, un enorme maestro del periodismo; en la maestría con Jenaro Villamil y eso fue un momento importante, porque mi maestra de ensayo fue la enorme y mítica Dolores Castro, y eso determina intereses que ya traía desde muy niña, porque también en la infancia, fui a ver al presidente Miguel de la Madrid, en el primer Congreso Nacional de los Niños, y escribí una composición sobre 'Qué puedo hacer para ayudar a mi familia' y siempre tuve esa inclinación por la comunicación; pero dentro de la Septién siempre estuve en esos márgenes moviéndome y eso marca también afortunadamente ese devenir feminista, y ahí el borde era la Literatura con Dolores Castro, empecé a asistir a su taller y eso fue despertando una inclinación más hacía el género poético, ella me apoyó mucho y después busqué otros talleres hasta que terminé la carrera de Periodismo, me costó mucho trabajo graduarme porque mi búsqueda era literaria. Al terminar, por el maestro, Pablo Mijares fui a dar al Diplomado de Creación Literaria de la SOGEM y con 21 años estuve con grandes escritores de primer nivel, justo llegó a mi vida este autor exiliado uruguayo Saúl Ibargoyen y gracias a él, publico mi primer poemario".

Alma Karla siempre se ha caracterizado por ser una mujer muy inteligente, inquieta y talentosa, lo que la ha llevado a ser acreedora a diversos premios, becas y apoyos a nivel nacional e internacional, viajando a diversos países para seguir alimentando su espíritu cultural.

"Soy muy inquieta, ando de allá para acá, pero siempre enarbolando la escritura, y en esa búsqueda literaria llega el feminismo, pero fueron años de mucha formación".

Entre todas sus obras literarias, destaca lo que ella llama como "Pentalogía feminista", que en realidad son seis libros, en los que aborda diversas temáticas como las inquietudes y dudas de las jóvenes sobre el feminismo en "Cartas a una joven feminista"; una conversación trangeneracional con la reconocida escritora Elena de Hoyos sobre esa reticencia entre las mujeres en el libro "Las delatoras"; el primer diccionario feminista de Latinoamérica llamado "Vocabularia" y un "Feministario" que define los distintos tipos de feminismo que existen, ambos realizados junto a la talentosa escritora Denisse Buendía; el reconocimiento sobre la deconstrucción del amor romántico en "Diatribas del amor romántico" y finalmente, "Necroescritura de los días muy vivos" que tiene cómo eje principal los feminicidios que se viven día a día.

"Con esta pentalogía mi literatura se pinta de color morado, en mi curricilum es como una lluvia de diamantina. Todo empezó el 2017 con 'Cartas a una joven feminista', llevo más de 10 años dando clases a nivel universitario y había muchas preguntas e inquietudes de mis alumnas sobre el tema, y guardaba correos y todo, y dije algún día voy a escribir un libro para responder esas preguntas, sin saber que serían cartas. Esa intentona y subversión emancipatoria epistolar abre el camino para 'Las delatoras' que escribo junto a Elena de Hoyos y que es una conversación trasngeneracional sobre cómo vemos esta reticencia o estos candados y forma de abrazar los introyectos patriarcales. En una presentación de este libro en Tepoztlán, Elena invita a Denisse Buendía, quien se me acerca para decirme que siempre había soñado con escribir un Diccionario feminista y estaba buscando con quien hacerlo de manera colectiva, en ese momento yo tenía que viajar a Barcelona y estuvimos trabajando vía correo electrónico y cuando regresé, habíamos llegado a la letra 'F', y empezamos a ver que había muchos tipos de feminismo, y pensamos que era otro libro y ella dijo que estaría bien un Feministario y lo hicimos. Publicamos la primera edición de ambos libros auspiciado por el Instituto de la Mujer del Estado de Morelos en 2019. Después siguió la construcción del amor romántico, en pláticas con amigas y algunas lecturas y en el 2020 salió 'Diatribas del amor romántico' que íbamos a presentar, pero la pandemia vino a pausar y remojar muchos planes y después lo hicimos de forma virtual con muy buena aceptación. Asimismo, en una estancia en Barcelona brota 'Necroescritura de los días muy vivos' y gana el premio de obra inédita en la categoría de Ensayo en el 2019, tiene un eje que es los femenicidios y abro diciendo que Si bebieramos un trago de mezcal por cada feminicidio que se vive a diario en poco tiempo acabariamos con cirrosis".

La autora está muy contenta con esta pentalogía feminista, llegando a puntos de la República Mexicana y en el extranjero que jamás imaginó, sin embargo, esta labor no para y muy pronto, presentará la segunda edición del diccionario "Vocabularia feminista" que incluye más de doscientas definiciones realizadas con las gafas violetas puestas. Además, de una trilogía que se desprende de "Necroescritura de los días muy vivos", libros en los que está trabajando actualmente.

"Todo esto para mí, es un enorme compromiso, a veces soy un poco inconsciente, por eso es tan importante la conversación con las amigas y las terapias, para saber si lo que estoy haciendo puede tener un eco. Soy una autora que escribe lo que quiere, como quiere y cuando quiere. No pretendo ser un ejemplo para nadie".

Gracias a su importante labor como escritora y gestora cultural, está por iniciar el primer Festival Primavera Feminista que contará con la participación de artistas y creadoras morelenses e invitadas de otras partes de la República Mexicana, con el objetivo de difundir y reconocer el trabajo y esfuerzo de cada una de ellas.

"Esta exploración de distintos feminismos nos permitió a Denisse, a otras compañeras y a mí, entender que habíamos que pensar más en colectivo todas juntas. Empezamos a detectar algo muy interesante en Morelos, el trabajo de jóvenes y experimentadas mujeres en el arte creandoncon gran talento y calidad, tanto que por ejemplo el

Premio Dolores Castro desde hace 5 años ha tenido a mujeres morelenses entre sus premios o menciones honoríficas, yo lo gané en 2015, y también otras compañeras en años siguientes resultaron galardonadas como Denisse Buendía, Montserrat Ocampo y Jasmín Cacheux. Afilamos la mirada para ver qué está haciendo cada quien y en esta constelación de mujeres talentosas, premiadas y luchonas pensamos en decirle al estado, al país y al mundo no sólo que aquí estamos, si no la calidad de obra que estamos produciendo y cómo nos hemos influenciado las unas a las otras".

El Festival Primavera Feminista se realizará del 8 al 20 de marzo en formato virtual, para dejar huella y constancia de esta increíble labor que realizan las mujeres morelenses en conjunto.

"A la sociedad en general les digo que hay que desatanizar el feminismo y construir comunidad todos juntos".

Para adquirir los libros de Alma Karla Sandoval, síguela a través de sus redes sociales.