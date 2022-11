La próxima semana se revisarán las observaciones al presupuesto

El próximo lunes y martes la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local revisará las observaciones que el Ejecutivo Estatal realizó al Paquete Presupuestal 2023, así lo informó la diputada Erika Hernández Gordillo, quien añadió que se busca hacer algunas modificaciones en cuanto al presupuesto de obra pública asignado para algunos municipios.

La legisladora informó que el secretario técnico de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública le ha hecho llegar un predictamen sobre las observaciones hechas al Paquete Presupuestal por parte del gobierno de Cuauhtémoc Blanco.

Por tema de agenda será hasta el lunes o martes de la próxima semana que estarán sesionando en el Congreso de Morelos para el análisis de las observaciones hechas al presupuesto 2023.

La diputada comentó que es una realidad que los cinco diputados que no forman parte del G15 no tienen conocimiento previo de los dictámenes que se someten a votación en el pleno.

Erika Hernández señaló que han podido observar en el predictamen que se hicieron cambios en algunos municipios en el tema de la asignación de recursos para obras públicas.

“Estamos haciendo el estudio que porcentaje cambiaron y de que municipios, pero si hago un llamado porque andar dictaminando sobre las sesiones no nos permite a nosotros ver los dictámenes”, comentó la legisladora.

Hernández Gordillo agregó que no es que estén en contra, sino que no pueden aprobar algo que no conocen, y citó como ejemplo lo que paso en la sesión del pasado 23 de noviembre, en la que se aprobó la iniciativa mandada de la Comisión de Salud referente a reconstrucciones de seno a víctimas de cáncer, con la cual se aplicarían 250 millones de pesos al sector salud para el año 2024.

Por lo anterior llamó a no abandonar las luchas a favor de las mujeres, pero con acciones a futuro, y no incluirlo en el presupuesto para el 2023.

Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, Francisco Sánchez Zavala, informó que no hay fecha para reunirse con autoridades del gobierno del estado para la revisión de las observaciones realizadas al paquete presupuestal.







