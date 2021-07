La población es renuente a vacunarse

Al menos el 20 por ciento de la población está renuente a vacunarse en cualquier circunstancia, no solamente ante el Covid-19, en la actualidad solo 80 por ciento acude a los módulos; sin embargo, esto puede deberse a diferentes circunstancias, por lo que las autoridades de salud advirtieron que no hay vacunas buenas o malas, todas sirven por lo que no debe haber preferencias hacia unas y otras, y la invitación fue a que la gente acuda a recibir la que esté disponible.

Aunque al momento únicamente hay un aumento por contagio de Covid del ocho por ciento, estos casos que se han presentado no han sido casos graves que ameriten una hospitalización. Pero eso no significa que debe haber confianza.

Con respecto al dengue, las autoridades señalaron que a nivel nacional los casos han disminuido con respecto al año pasado. El 60 por ciento de estos casos se acumulan en Morelos y otras entidades como Guerrero y Veracruz, posiblemente derivado de la movilidad social.

En la entidad son 180 casos, 65 graves, mientras que 115 no graves. Comparado con el 2020, se puede ver que hay un aumento del 50 por ciento más que en el 2020, aunque pudiera ser que por el Covid no hubo tanta movilidad.

Puente de Ixtla, Zacatepec y Amacuzac son los de mayor alarma; en la zona oriente Jantetelco.

Sobre la vacunación, ha ido avanzando en toda la región oriente, 30-39 en cinco municipios; de 40 a 49, 21 municipios en todo el estado: en todos 59-59; primera dosis a 27 municipios. La cobertura estatal para adultos mayores está cubierta.