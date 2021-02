La pandemia no es impedimento para emprender un negocio

La emergencia sanitaria de Covid-19 ha significado para muchos detener sus planes, la escasez de recursos y hasta el tener que replantearse nuevas estrategias de vida, pero para Juan de Jesús Blen Plata, estudiante de Ingeniería Industrial, significó la oportunidad para emprender su propio negocio, el mini super "Pancho".

Si bien el negocio ubicado en calle Jacarandas colonia Paraíso Montesorri en Cuernavaca, Morelos abrió sus puertas en la etapa más crítica de la pandemia, Juan de Jesús Blen Plata, ignoró los malos augurios y se arriesgó a concretar una meta que por años atesoro.

“En estos tiempos de covid quise buscar una manera productiva hacia mi vida, hacer algo que valiera la pena y también que ayudara a la comunidad, porque aparte de ayudar a la comunidad al brindarles un servicio de primera necesidad, me ayudaré económicamente y también a mi familia”.

El joven reconoció que tomar la decisión de emprender no fue sencilla, al principio consideró que no iba a dar resultados, que toda su inversión se perdería por la falta de clientes, pero gracias al apoyo y respaldo de sus padres tuvo la seguridad y determinación para concretar su plan, “mis papás me decían que lo intentara, que al final el fracaso no siempre es perdida, quien lo intenta es quien verdaderamente gana porque de ahí sabemos si, si se logró o no, ahorita ya lo hice y si pego”.

El mini super "Pancho" tiene tres meses en el mercado, el primer mes fue el más complicado tanto así que Juan de Jesús pensó en cerrar definitivamente, se estaba desmotivando porque no había gente y la venta era poca; sin embargo, la determinación y mucha paciencia dieron frutos al segundo mes y hoy en el tercero, afirma, cuenta ya con sus propios clientes, quienes le piden más productos, “es un negocio redituable”.

“Mi proveedor de pan me dijo que un negocio siempre va a pegar de uno a tres meses, ahí te vas a dar cuenta si vendes y si a la gente le gusta tu negocio y así fue, mini super “Pancho” sí les gusta”.

Al principio, para darse a conocer, colocó diversos flyers en su colonia para atraer la atención de sus vecinos, él mismo los diseño; de igual forma, cuando un posible cliente compraba algo, Juan de Jesús le ofrecía muestras de otros productos, lo que ayudo a conocer un poco más a sus consumidores pero también que se percataban que ofrece calidad en cada uno de sus artículos.

En Morelos, según datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se cuenta con 83 mini supers, algunos de ellos cuentan con otro giro como farmacia y hasta venta al mayoreo; en Cuernavaca se tiene el registró de 14 mini supers.

Desde hace años, Juan de Jesús ha tenido la intención de poner un negocio, con su mamá, quien además lo apoya en el mini super, habían hablado de poner una papelería, una florería, algo que fuera su propio negocio, en especial al tener el ejemplo de sus amigos, quienes provienen de familias comerciantes, y al considerar que tener un ingreso propio siempre trae mayores beneficios, principalmente en este país.

“Yo le preguntaba a mi mamá porque la familia no fue de negocio y ella decía que tuvo muchas oportunidades pero por el hecho de tomar malas decisiones nunca tuvo la oportunidad de emprender algo, entonces yo quise cambiar eso porque la verdad un negocio siempre va a rendir bien y más en México que una carrera profesional es mal pagada”.

Para concretar su idea pidió el apoyo de su papá, a quien le tuvo que explicar paso a paso como iba a manejar el mini super, recibiendo así la capital para emprenderlo, hoy con lo que genera el negocio sigue invirtiendo para que el mini super tenga más forma.

Juan de Jesús Blen Plata señala que el trabajar y estudiar es complicado, principalmente por los horarios, toda vez que a las 3 de la tarde tiene que recoger el pan recién hecho que vende y a las 3:30 comienzan sus clases en línea; el joven a tenido que organizar su tiempo, por la mañana atiende el mini super, en la tarde se dedica a tomar sus clases y por la noche hace tarea.

Ha tenido que sacrificar tiempo con su familia, y amigos pero considera que ha valido la pena para concretar sus planes, sacando adelante su propio negocio, en el cual su mamá lo apoya, al atender el local por la tarde, mientras él se dedica a sus tareas estudiantiles.

“La pandemia no es un impedimento para emprender, al principio si lo pensé pero creo que son los tiempos de crisis donde surgen las grandes ideas entonces no es impedimento”.

El mini super "Pancho" ofrece productos de primera necesidad, esperando próximamente incluir verdulería y aún más artículos de abarrotes. Se encuentra en calle Jacarandas colonia Paraíso Montessori en Cuernavaca, Morelos en un horario de lunes a sábado de 7 a 14 horas y de 16 a 19 horas.

El joven empresario esta esperando acceder a un préstamo para pequeñas empresas por parte de las autoridades estatales, mismo que planea utilizar para adquirir más productos y llenar por completo el mini super, “lo utilizaré para dejar al cien por ciento el negocio y que pueda despegar por completo”.

“Más adelante veo que este negocio este grande, completo y que la gente venga aquí no solo por una cosa sino que venga a comprar todo lo que necesita y con más negocios, trabajando en una empresa como ingeniero industrial pero teniendo muchos negocios y más por donde yo vivo que aún no hay mucho y la necesidad es grande”.