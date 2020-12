La pandemia no da tregua, siguen en aumento los contagios

"Con 400 contagios acumulados hasta la semana del 27 de diciembre -cifra mensual muy preocupante- Cuernavaca sigue a la cabeza en Morelos por registro de nuevos casos, por lo que es vital que la población se abstenga de la cena de Año Nuevo en establecimientos comerciales y evite salir a hacer compras", en lo anterior concluyeron los integrantes del Comité Municipal de Contingencia Covid-19, (CMCC) por lo que coincidieron que lamentablemente la gente no está acatando la disposición de las autoridades de no salir de casa, si no es estrictamente necesario.

El subsecretario de Salud Pública, Rafael Chávez Martínez precisó que aún cuando la cifra acumulada de 86 casos de Covid-19, es menor en 50 contagios al de la semana anterior "sigue siendo una cifra preocupante".

Agregó que a los contagios registrados hasta el domingo 27 de diciembre, falta sumarles los que se presenten como consecuencia de las compras navideñas y la movilidad de las personas sin los debidos cuidados; mientras que hay 280 hospitalizados y 384 confinados en sus domicilios.

De la misma manera, con los Servicios de Salud de la Secretaría estatal del ramo, se aclaró que el aforo del 25 por ciento es para los manejadores de alimentos y cierre de los establecimientos no esenciales; como también es importante reiterar que el horario de cierre se mantiene a las 11 de la noche y no después de esa hora.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública (SSP), Contralmirante Armando Nava Sánchez, indicó que las policías vial y preventiva, además de la Subsecretaría de Protección Civil (SPC) vigilan el cumplimiento de las disposiciones federales, estatales y municipales en cierre de establecimientos, aforo permitido, sana distancia y uso de cubre-bocas.