La organización de elecciones ante el Covid-19

En la larga y vasta experiencia del Instituto Nacional Electoral (INE) como organizador de elecciones, cada una representó retos importantes y se pusieron a prueba reformas electorales de gran calado e impacto; sin embargo, en ninguna de ellas la salud de las y los participantes fue la prioridad. Ahora, es la principal variable. A 90 días de que inicie el Proceso Electoral 2020-2021 ¿cómo se prepara la autoridad electoral?

Hace unos días, el INE realizó en modalidad virtual el Conversatorio “Organizando Elecciones durante la pandemia del COVID-19: El caso de América Latina”. En dicho foro, autoridades electorales y representantes de organismos internacionales subrayaron el reto de organizar elecciones ante la emergencia sanitaria y garantizar los derechos políticos, sin poner en riesgo la salud de actores políticos y de la ciudadanía en general. El Consejero Presidente del INE enfatizó que … el desafío es cómo logramos adaptar, con el uso de las tecnologías, la democracia a los nuevos tiempos, sin perder las elecciones, las cuales han permitido a nuestras sociedades avanzar hacia un régimen de derechos y de control del poder.

En el ámbito internacional, elecciones a celebrarse este año se han pospuesto hasta que existan condiciones favorables sin poner en riesgo la salud y bienestar de las y los participantes; otras se llevaron a cabo y son minuciosamente analizadas para mejorar los escenarios en cada etapa de los procesos electorales venideros. Entre los mecanismos alternativos, las autoridades electorales están considerando la transformación digital y cuáles son las medidas constitucionales, legales y administrativas que deben ajustarse para insertar la tecnología en varios temas de los procesos electorales que representan retos de organización por la forma en que se han llevado a cabo y establece la normativa actual; entre algunos están los procesos de selección de órganos máximos de dirección de las autoridades electorales y del funcionariado especializado, la observación electoral, las campañas electorales y la propaganda, la obtención del apoyo ciudadano en las candidaturas independientes, la actualización del padrón electoral y la credencialización, la capacitación electoral, los materiales y documentación electoral que se dispone en la casillas, la integración y avituallamiento de las mesas directivas de casillas, el registro de candidaturas, el registro de representantes ante las mesas directivas de casillas, la celebración de debates, el escrutinio y cómputo de los votos, la modalidad del voto, el tipo de jornada electoral, el programa de resultados electorales preliminares, las encuestas y sondeos, la comunicación política en redes sociales.

En el caso mexicano, el Consejo General del INE ha aprobado medidas para garantizar su operación y al mismo tiempo proteger la salud de su personal y la ciudadanía. Entre las primeras acciones está la operación de sus órganos directivos, ejecutivos y de vigilancia, a través del home office y reuniones virtuales. En la protección del derecho a la identidad, a mediados de mayo de este año aprobó mecanismos alternativos como la ampliación de la validez de credenciales que caducaron en enero de este año y que por la circunstancia actual no pudieron renovarse, también se implementaron las constancias digitales para quienes perdieron sus credenciales de elector o no pudieron ir a recogerlas a los módulos porque estos se encuentran cerrados. En la preparación para el retorno de actividades de los módulos, éstos se están habilitando como espacios seguros tanto para el personal como para la ciudadanía que acuda a ellos. En materia de modalidades del voto, se avanza en el voto electrónico y por Internet.

La autoridad electoral se prepara y evalúa los pasos que debe dar en la organización de elecciones seguras; sin embargo, no todo está en su cancha, como ya lo expresó un ex Consejero de INE … la legitimidad y confianza en las instituciones es esencial. Si bien los gobiernos no son responsables del virus, lo son por las medidas que tomen, por el liderazgo que asuman y por su capacidad de reacción para enfrentar la emergencia. En la democracia contamos todos, contamos todas.





* Vocal del Registro Federal de Electores en Morelos