La oficina que dicta la pauta gubernamental

A partir de la entrada en funciones de la actual administración estatal de Cuauhtémoc Blanco, en el organigrama la Oficina de la Gubernatura contenía al menos ocho obligaciones. La labor de esta área, promovida para beneficiar a un cercano del mandatario, se concentró en “bloquear” a quien intentara acercarse el titular del Ejecutivo.

Sin embargo, la sorpresa e inconformidad crecieron cuando se supo que tendría más recursos del presupuesto que cualquier otra dependencia, como el campo, desarrollo económico o salud.

Tan solo en 2021, de acuerdo con el Presupuesto Ciudadano 2021 a la Oficina de la Gubernatura del Estado se le entregaron 141 millones 607 mil 499.13 pesos, pero todo de manera íntegra destinado al gasto corriente.

Hoy se sabe que de esa área depende la Coordinación de Comunicación Social, encargada de difundir las acciones y procurar la imagen mediática del mandatario y del gobierno estatal. Lo extraño del caso es que de todas las áreas, la Oficina de la Gubernatura no cuenta con un organigrama registrado en transparencia ni se le ha requerido por parte del IMIPE.

La instancia de trámite

A partir de estas situaciones, dudas, irregularidades, entre otras cosas, han sido bastantes los actores políticos, empresariales, sindicales y de la sociedad en general quienes han solicitado que desaparezca esa oficina que no genera un solo proyecto social a favor de las familias, pues es una mera instancia de trámite.

Si bien al comienzo de la administración el titular se hacía pasar como jefe del gabinete, incluso intervenía y se pronunciaba más que el gobernador, tras un señalamiento conocido como el “caso primavera” dejó de buscar los reflectores y trató de pasar casi inadvertido.

Sin embargo, ya era cuestionado al interior del gabinete y desde fuera. En 2020, uno de los más incisivos en ese entonces, el diputado local por Morena y después independiente, José Casas González, pedía no pasar por alto los señalamientos de la Unidad de Inteligencia Financiera y hasta propuso reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado para desaparecer el cargo de Jefe de Oficina de la Gubernatura.

Y es que en 2019 y 2020 esa dependencia fue creada por diputados al reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública del estado para hacer una súper secretaría a modo, por encima de la Secretaría de Gobierno, otorgándole más de 200 millones de pesos anuales. Buscó que la oficina de la gubernatura quedara como antes, con un secretario de Gobierno, quien tiene la personalidad jurídica de gobernar.

Y precisamente este fue el tema de la ruptura de la actual legislatura con el Ejecutivo, pues pretendía no sólo desaparecer la Oficina de la Gubernatura, sino disminuirle los recursos.

Las razones por las cuales no existe en el organigrama del gobierno estatal la Jefatura de la Oficina de la Gubernatura se desconocen, pero se ha dicho que el área de Comunicación Social depende de ella.

¿Una granja de bots?

Es a través de esta dependencia como se ha presumido la inversión histórica para difundir las actividades del Ejecutivo, aunque se ha señalado que es la principal promotora para la creación de “granjas de bots” para atacar a los críticos, opositores y enemigos del mandatario estatal.

Uno de los principales objetivos desde hace algunos meses es el abogado Enrique Paredes Sotelo, luego de dar a conocer denuncias en contra del actual mandatario estatal por abusos y violaciones flagrantes a la ley en diferentes momentos.

“Te puedo asegurar que sí existen las granjas de bots, te lo digo por experiencia propia. Cuando presenté la denuncia en contra de Cuauhtémoc Blanco inmediatamente pusieron un bot que se hace llamar Alonso, el cual me puso marcaje personal, pero además son evidentes porque no participan como en un debate, sino que lanzan ofensas hacia mi persona", explicó.

En esta tarea de crear perfiles falsos en redes sociales se presume que el gobierno actual ha gastado al menos 600 millones de pesos para incrementar la imagen del gobernador, mientras Obras Públicas apenas tiene 250 millones.

Súper gasto en publicidad

La asociación Morelos Rinde Cuentas reveló que en 2018 el área de Comunicación Social gastó más de 66 millones de pesos en pago de convenios a medios de comunicación. Ya para 2022 la cifra tiene un avance de 12 millones 744 mil 499 pesos.

En total, la cifra que se ha gastado por la vía de transparencia es de 562 millones 604 mil 012 pesos. De acuerdo con Roberto Salinas, director de de Morelos Rinde Cuentas, es evidente la irregularidad que prevalece en estos gastos.

“Hemos detectado que el Gobierno del Estado hace una programación en el gasto de Comunicación Social y publicad, pero gasta un 70 por ciento más de lo que programa. Nos parece excesivo e incluso puede haber abusos en el gasto de recursos".

Recordó que en infinidad de veces han denunciado en la Contraloría estatal pero no ha sucedido nada: "Parece ser que en Morelos no sucede ni ocurre nada, y todo está bien, pero si no se trabaja con transparencia y una adecuada rendición de cuentas vamos a seguir ocupando los mismos lugares en índices de opacidad".





