La necesidad del pensamiento

Cada día es más caduca la asociación de asistir a clases con el desarrollo de las capacidades intelectuales. Muchos son los que cursaron de grado escolar en educación básica y media superior adquiriendo apenas los conocimientos suficientes. La razón puede atribuirse tanto a fallas en el sistema educativo, incompetencia de docentes y a discapacidades de aprendizaje en el alumno. El instrumentalismo de fijar intereses y obtenerlos por los medios necesarios en la trayectoria escolar lleva la delantera sobre el desarrollo de aptitudes y la formación de individuos críticos.

La consecuencia de arrastrar el cúmulo de ineficiencias, y en caso de tener la oportunidad de proseguir los estudios, reluce al momento en que el alumno se enfrente a un campo universitario que lo rechaza por incumplir con el nivel académico exigido. Y no es impedimento la mayoría de las veces, pues existen universidades públicas y privadas que recurren a disminuir la calidad académica, incluso aceptar promedios por debajo del aprobatorio en el examen de admisión, para cumplir con la matrícula.

La actual crisis no sólo puso en jaque al sistema educativo y a sus docentes, también ha dejado entrever que muchos alumnos no cuentan con las capacidades mínimas para llevar a cabo el proceso de aprendizaje a distancia. Y el caso del nivel superior no es la excepción. Un número alarmante de universitarios son analfabetas funcionales: saben leer pero no entienden lo leído; saben escribir pero no tienen la capacidad de estructurar sus ideas por escrito; desconocen las reglas gramaticales y ortográficas y su escaso acervo lingüístico limita su calidad de expresión.

Y los actuales medios tecnológicos que alguna vez ofrecieron facilitar el aprendizaje ahora resultan contraproducentes: vídeos de corta duración cargados con temas complejos parecen frenar el análisis que sólo puede ofrecer una lectura directa; documentos con autocorrector ocasionan disminución en la atención sobre las reglas ortográficas; aplicaciones para cuentas matemáticas resultan en el olvido de operaciones básicas.

Poniendo la lupa en el caso de la educación superior encontramos que, excluyendo el porcentaje de alumnos que laboran y los que no tienen la posibilidad de acceso a medios tecnológicos, el universitario promedio tiene que hacer frente por sí mismo a un proceso de aprendizaje al que no estaba preparado. Ponerlo frente a un documento en blanco lo paraliza, teme a libros con más de doscientas páginas y rehúye de los exámenes sin opción múltiple.

Umberto Eco, quien fue catedrático toda su vida, conocía la distinción: no es lo mismo ir a la universidad que estudiar en la universidad. Y tal parece que no sólo quedó probada la insuficiencia a adaptarse de muchas instituciones educativas en una crisis de gran envergadura, también la propia de los alumnos que, ante exigencias intelectuales y académicas, apenas salen librados no sin un sabor amargo en la boca.

¿Es posible que el exceso de tareas que tanto alarma no sea sino el reflejo de una incapacidad que nunca fue supeditada y pasaba inadvertida en el salón de clases? Es temprano para ofrecer una respuesta. Mientras tanto, ambas partes frente al monitor parecen superadas por la realidad.

Y actualmente, no tener la necesidad del pensamiento, tal como valoraba Adorno, no nos hizo pensar.