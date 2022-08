La mitad de los pensionados cañeros murió en la pandemia de Covid-19

La pandemia golpeó duro a los pensionados y jubilados del sindicato azucarero, ya que de mil 200 solo sobreviven 600 y muchos de ellos ya no vieron que se arreglara el problema de pago de jubilaciones, así lo dieron a conocer los integrantes del comité de la Sección 7 de Jubilados y Pensionados de la industria azucarera.

En entrevista para El Sol de Cuernavaca, José Guadalupe Soto Hernández, vocal; Onésimo Rivera González, secretario; Mario Alberto Rivera Santana, tesorero y José Alfonso Contreras, vocal, nos mostraron los cambios y mejoras de las oficinas de este sector.

Pero aún con estas mejoras, Onésimo Rivera advirtió que siguen con el problema del pago de las jubilaciones, ya que no les reconocieron la antigüedad: "No nos pagan bien, muchos se fueron con la esperanza de cobrar esa pensión y no se ha logrado".

"Gracias a Dios, ahorita el comité que está le ha dado realce a los pensionados y jubilados", dijo al dar a conocer que con los ingresos del estacionamiento han podido mejorar las oficinas y los baños de sus instalaciones.

Aunque es la fecha en que el presidente municipal no los recibe, hay buena relación con el sindicato local: “Llegamos a un acuerdo en el comité de no molestar al presidente ni al sindicato local con los apoyos como otros años”.

Destacaron que incluso se les ha invitado a compartir el pan y la sal en los convivios que organizan, los cuales no se había hecho pero ahora celebran que aprendieron con la pandemia que "ahorita estamos y mañana no estamos, el viernes nos despedimos y luego el lunes ya no nos vemos”.

Advirtió que antes de la pandemia se tenían una relación de mil 200 jubilados y pensionados, pero actualmente son 300 del régimen pasado y otros 300 del régimen actual, lo que suman 600, lo que quiere decir que el padrón de jubilados y pensionados bajo al 50 por ciento.

Aunque reconocen que se vieron precisados a hacer cambios del presidente anterior, ya que se enemistó con el comité del Sindicato Local de la Sección 72 y con las autoridades municipales, quienes en represalia les retiraron el estacionamiento, pero después del cambio lograron recuperar ese estacionamiento y de esos ingresos el comité dispone para las obras y mejoras de las oficinas, y sobre todo para estrechar la convivencia de este sector.

