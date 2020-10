La matanza de Tlaltelolco a través de la lente

A 52 años de la matanza de Tlatelolco, el documentalista Óscar Menéndez Zavala, expresó que si bien los ideales del 68 siguen presentes, específicamente la búsqueda de una verdadera democracia, la juventud de hoy en día ha cambiado ante las nuevas tecnologías, la interacción con aparatos electrónicos, y la misma televisión. Consideró que el 2 de octubre no se ha olvidado, pero tampoco las autoridades han buscado darle justicia a las víctimas de esta terrible masacre.

Las inquietudes de la juventud en esa época tuvieron manifestaciones importantes en ciudades como París, que vivió la huelga más grande en la historia del movimiento obrero internacional; Praga con la Primavera de Praga; Berlín, que querían dejar de ver a antiguos nazis en los altos cargos públicos; y México no fue la excepción. Luchando en contra del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz y su secretario de Gobierno, Luis Echeverría, naciendo así el Movimiento de 1968, una de las marcas históricas más relevantes del siglo XX en nuestro país.

En 1968 Menéndez Zavala era catedrático en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), impartía clases de cine a nivel medio superior y en la Escuela de Cine, contando además con un grupo de cine independiente. Previo al 2 de octubre, ya era un reconocido documentalista, plasmando en video diferentes historias y problemas sociales que se vivían en el país.

Cuando surge el movimiento, cuenta, lo primero que hace es agarrar la cámara de la UNAM para filmar y se realizar el primer documental sobre el 68 Únete Pueblo; las grabaciones comenzaron en agosto, un mes después de arrancar el movimiento, teniendo como objetivo principal, llamar al pueblo mexicano a unirse. Actualmente, la película sigue existiendo pero el gobierno mantiene una política de borrar la memoria, lo cual ha impedido su amplia difusión.

El 2 de octubre, Óscar Menéndez se encontraba en la Plaza de las Tres Culturas en la sección de Tlatelolco de la Ciudad de México; “me tocó la suerte de poder salir vivo de ahí, pero salí muy traumado como todos los demás”; pese a la terrible situación que enfrentó, siguió trabajando ahora para meter una cámara a la cárcel, a través de la película Historia de un Documento, dieron a conocer que en el país existían presos políticos.

"¿El 2 de octubre se ha olvidado?". No, para el documentalista la memoria del movimiento no se ha olvidado, gracias a los grupos militantes y al Comité del 68. Siguen vigentes las demandas; “pedíamos la democracia pero pacíficamente, no queremos un sistema autoritario. Todo esto es importante para la vida política de un país y esto no ha sucedido en México, tenemos avances pero muy pequeños. Peleamos por un México totalmente democrático pero la democracia está cuarteada por una serie de intereses políticos, porque ahora a pesar de ser un gobierno de izquierda tienen mucha gente de derecha y eso tiene que cambiar”.

El deseo de una democracia verdadera, en la que participen todas y todos, es la razón fundamental para que los ideales del 68 sigan vigentes; han existido avances en el ámbito político con este gobierno, pero aún no están satisfechos, estando pendientes y críticos, “no somos enemigos del gobierno somos críticos que es diferente, seguimos criticando al gobierno porque no hay una acción definitiva en la justicia del movimiento”.

Durante 50 años se ha descalificado al movimiento, afirmó, después de Echeverría Álvarez, los gobiernos priístas siguieron a cargo del país que descalificaron al movimiento, como último fue Peña Nieto, siendo el enemigo del movimiento del 68.

“A la juventud la han degrado con la televisión y con la historia, y lo toman como el movimiento feminista que lo han desvirtuado con la banda que hicieron falsas feministas, ya nos dimos cuenta que están pagadas por el antiguo régimen, son provocadores, esto está vigente, por ejemplo, este 2 de octubre no habrá marcha porque estamos conscientes de que está la pandemia y puede haber más contagios por las manifestaciones tan grandes que hacemos, mismas que albergan a entre 15 a 30 mil gentes”, confirmó.

Óscar Menéndez puntualizó que a 52 años del movimiento realmente no han obtenido justicia por la masacre que cambió por completo al país, el gobierno, indicó, tiene una especie de dos caras, por un lado les permiten hacer mítines y hablan del 2 de octubre pero realmente lo que desea, el comité del 68, es que se haga justicia sobre el agravio que tuvo la sociedad mexicana del 68.

Sostuvo que de qué sirve que les permitan desfilar y que ellos -el gobierno- hable del 2 de octubre, “es una cara muy engañosa porque realmente están todas las denuncias que hemos hecho sobre Echeverría, quien siguió tan campante como siempre; el gran ejecutor de las matanzas el ejército, sabemos quienes son los culpables, están jubilados pero ahí están, también sabemos que el campo militar número 1 es un cementerio completo después del 2 de octubre, llevaron muchos cadáveres y están enterrados ahí, pero no ha existido justicia”.

El movimiento del 68 no se ha olvidado, al contrario, el gobierno lo menciona pero como una cuestión propagandista, como paso con Ayotzinapa, dijo, “están en juicio pero saben quiénes son y tampoco quieren involucrar al ejército que estuvo presente en el lugar donde ocurrió la desaparición de los 43 normalistas”; el 68, señaló, no se ha resuelto a pesar del gran número de testimonios y que fuera un movimiento pacífico.