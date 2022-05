La legión veracruzana del gabinete de Cuauhtémoc Blanco

El hecho de ser mexicano debiera implicar que puedes estar en cualquier estado del territorio nacional, pero a la hora de gobernar o tener un lugar preponderante en una administración municipal o estatal es mal visto, eso no ocurre cuando llegan personas al gobierno federal. Es cierto también que el gobernante en turno puede elegir a su equipo de confianza ya sea por amistad, empatía social o por creer que puede en verdad ayudar.

En el caso de Morelos desde el panista Sergio Estrada hubo críticas, cuando algunos de los secretarios y personas de responsabilidad directiva llegaron de otras entidades o de la Ciudad de México.

La situación se repitió en la actual administración, cuando muchos nativos de Veracruz llegaron con Cuauhtémoc Blanco y se apropiaron de tres espacios relevantes: Hacienda, Seguridad Pública y la política interna.

De acuerdo con el periodista Jesús Castillo, donde era más evidente la situación fue en la Comisión Estatal de Seguridad, pues en todas las áreas, incluyendo la titularidad, se permitió que veracruzanos se quedaran a cargo bajo dos argumentos: uno, que el responsable necesitaba a su gente de absoluta confianza para dar resultados y dos, que era un estado donde el exfutbolista había sentado raíces.

En enero de 2020, el periodista señalaba: “De acuerdo con documentos oficiales, los “jarochos” que acompañan al vicealmirante Guarneros en esta aventura en Morelos son: Dino Rafael Gutiérrez Hernández, director general del Centro Estatal de Análisis de Información sobre Seguridad Pública; Luis Enrique Barrios Ríos, director general de la Academia Estatal de Estudios Superiores; Juan Pablo Roldán Minero, director de la PIBA (teniente del Ejército, recomendado por el almirante Sergio Lara Montellanos, gran amigo de Guarneros); Merary Pimentel Laines, directora de Asuntos Internos; Shalom Yesabet Prince Jiménez, directora del C5; Raúl Gómez Cruz, director general de inteligencia policial; Carlos García Cruz, coordinador operativo de seguridad pública; Alfonso Moreno Tacuba, director general de Unidades Especiales”.

Hoy muchas de esas personas se han ido, otros nuevos han llegado, pero siguen ocupando esas áreas tan delicadas en la entidad. Cabe decir que algunos de ellos, trabajaron en el gobierno de Javier Duarte (preso en el Reclusorio Norte), al mando del entonces secretario de Seguridad Pública.

Hoy, comentó, Jesús Castillo, “ya no aparece Federico Rivas Valdés, capitán de la Semar, quien fue escolta personal de Javier Duarte y posteriormente subsecretario de Seguridad Pública en Veracruz. Fue el segundo al mando en la CES de Morelos durante un año y hoy es secretario de Seguridad Pública de Mazatlán, Sinaloa”.

Otro caso singular es lo que hay en la Secretaría de Hacienda, donde casi un año el titular era morelense, que sirvió a gobiernos panistas, pero todo el personal por debajo de él son veracruzanos. La prueba contundente fue que, a su salida, Mónica Boggio Tomazas Merino quedó al frente de la dependencia, dado que venía desempeñando el cargo de subsecretaría de ingresos. Para el excandidato al gobierno estatal, Jorge Meade Ocaranza, el actual mandatario estatal ha violentado la ley; “son muchos otros requisitos los que no cumplió en su momento todos están marcados en la Constitución”.

Señala que con cuatro años en el cargo “es triste lo que pasa en materia de seguridad; los resultados están a la vista. Es extraño que cuando habla de inseguridad nunca pide cuentas al almirante, sino acusa al fiscal de todo lo que ocurre”.

Subrayó que pueden decir que tiene trayectoria, conocimientos y experiencia, pero no han contribuido o no han querido hacerlo a la paz y la tranquilidad que tanta hace falta a las familias.

Para Gerardo Becerra Chávez de Ita, la realidad de Morelos no puede solo basarse en los no nacidos en la entidad, pero sin duda sí ha influido. El exasesor anticorrupción del exfutbolista dijo que la actual administración ha sido constante la violación flagrante de la ley, porque en este apartado no se cumple con lo que señala el artículo 12 de la Constitución Política Local.

“Lo que pasa en Morelos es que no se respeta este precepto constitucional y se ha traído gente de fuera, yo no soy nadie para juzgar si son buenos o malos, pero al final, simplemente no se cumple este precepto y llega gente que no los conoce”.

Gerardo Becerra Chávez, sin embargo, también tiene otra teoría, “se trata de la idiosincrasia del morelense, que es muy especial, porque en la entidad hay subregiones en el estado que no piensa igual de un lugar a otro”.

Aseguró que el ejemplo más desafortunado ocurrió recientemente, porque en Morelos había un secretario de gobierno que no entendió cuál es la idiosincrasia del morelense y esto tuvo visos de ingobernabilidad. “¿Qué es lo que tendría que haber hecho el gobernador? Pues voltear a los morelenses, y hacerse llegar de las mejores personas a través de las cámaras y asociaciones, inclusive a través de la recomendación de gente que estuviera en su propio gabinete, para eso hay un coordinador de asesores del gobernador, que debió haberle dicho sí o no haber llevado a X secretario o titular de una dependencia como tal”.

Cada semana, el gobernador Cuauhtémoc Blanco aparece en los últimos lugares de los estados de la república mexicana, aumenta la pobreza alimentaria de acuerdo con el Inegi con más del 53 por ciento de los morelenses que están en esta condición y las cifras de violencia son evidentes, aseguró el exfuncionario.

El presidente de la Federación Nacional de la Abogacía Liberal Capítulo Morelos y especialista en seguridad nacional, Christian Montero ha sido incisivo en señalar que todo el grupo delictivo que operaba en Veracruz desde el ámbito gubernamental prácticamente se trasladó a Morelos, “pero todo por acuerdo económico y de corrupción encabezado por Pablo Ojeda, y así ocurrió con las áreas como Seguridad, Hacienda y Secretaria de Gobierno, la primera fue pactada hasta por 30 millones de pesos. Todo se pudo corroborar al cruzar información y tener indicios para presumir esta actualización de la hipótesis”.