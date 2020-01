La Iglesia vislumbra difícil el 2020

En la celebración eucarística del primero de enero, el obispo Ramón Castro llamó en este nuevo año a tomar decisiones fuertes y no equivocadas, y tomar una buena actitud ante las dificultades que se puedan presentar. Por su parte Javier Sicilia Zardain dijo que realizará este mes de enero una caminata rumbo a Palacio Nacional con el objetivo de sentarse a la mesa con el Presidente Andrés Manuel López Obrador y plantearle un cambio de estrategia en materia de seguridad.

El obispo remarcó que este primero de enero se celebran tres acontecimientos importantes que son: la fiesta litúrgica de María Madre de Dios, la Jornada Mundial de la Paz y el inicio del Año Nuevo.

Ante la propuesta que hace la Iglesia con respecto a la Jornada Mundial de la Paz, Ramón Castro refirió que todos queremos que el Señor nos conceda la paz a nuestro corazón, a nuestros familiares, a nuestros amigos, paz a Morelos y a todo México.

No puede haber paz sino hay justicia, no puede haber paz sino hay verdad, necesitamos una paz verdadera basada en la justicia y basada en la verdad. No una paz impuesta violentamente por la fuerza de las armas o por la fuerza del dinero; no queremos la paz de personas que viven aplastadas por el poder político, social o económico, no queremos la paz de los cementerios, queremos la paz de los cuerpos y de las almas.

Ramón Castro refirió que no sabemos si hemos vivido el 2019 o el año nos ha vivido a nosotros en preocupación, en incertidumbre.

Dijo que según las predicciones marcan que el 2020 no será fácil desde el punto de vista económico, social y político, pero sea lo que nos espera lo importante es la actitud que se va tener para comenzar y vivir el nuevo año.

Finalmente, el obispo llamó a no dejarse despistar por tantas ideologías y corrientes materialistas, tener decisiones firmes, fuertes y no equivocadas.

En una entrevista telefónica con un medio nacional el poeta y activista Javier Sicilia Zardain dijo que realizará este mes de enero una caminata rumbo a Palacio Nacional con el objetivo de sentarse a la mesa con el Presidente Andrés Manuel López Obrador y plantearle un cambio de estrategia en materia de seguridad. Considera que si el tabasqueño y su Gabinete por primera vez guardan silencio y escuchan el clamor de la ciudadanía, se puede revertir la ola de violencia en México, que de enero a noviembre de 2019, dejó 31 mil 688 homicidios dolosos.

La marcha convocada para este enero que realizará el poeta Javier Sicilia junto con otros activistas como Julián LeBarón, tiene dos objetivos: el primero es invitar a la ciudadanía a salir a la calle y exigirle a los gobiernos, tanto federal como estatales, un alto a la inseguridad; el segundo es construir en conjunto una política de Estado.

Creemos que lo que está haciendo (el Presidente) está conduciendo al país a un mayor infierno. Creemos que si se abre, escucha y trabaja con todos y llama a la unidad, es posible enderezar el camino y hacer la historia como él lo dijo en campaña; de lo contrario yo creo que el infierno que se va a desatar será mucho más hondo y profundo del que se está viviendo.

Sicilia adelanta que en la caminata de este enero plantearán al Presidente el tema de la verdad: “Que se descubra a quienes hicieron este horror (en México). El caso de Genaro García Luna es un tema que ahí se quedó y nadie está investigando los nexos de quiénes son los responsables, tanto de la Presidencia de la República de ese tiempo como de los empresarios y gobernadores. Ojalá y el Presidente escuche, que tenga la apertura porque nadie es su enemigo”. Asegura el activista de 63 años en entrevista telefónica.

Te interesa:

Recuento 2019: Movimientos sociales que marcaron este año a Morelos

Cobró el dengue 26 vidas en Morelos

[Video] Perrito canta con sus 'compas' canción de Los Temerarios