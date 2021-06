La democracia debe prevalecer ante cualquier resultado: Leticia Salgado

Aún cuando no existe un acuerdo o pacto de civilidad para garantizar la seguridad de los ciudadanos y que los partidos acepten los resultados de manera democrática del domingo 06 de junio, es la conciencia social y la solidaridad la que debe prevalecer, no para hacer una lucha a muerte sino una fiesta democrática de donde saldrán hombres y mujeres para administrar y representar a los ciudadanos en distintos ámbitos, dijo, la presidente estatal del Partido Renovación Política, Leticia Salgado Peña.

Confió que al ser un partido de reciente creación confían que primero se habrá de respetar la opinión de la mayoría y al mismo tiempo habrá tranquilidad, tanto en el día de la jornada electoral como posterior a ella.

La dirigente partidista, comentó que la pasión electoral no debe trascender más allá de las urnas, donde la decisión la tienen los ciudadanos, por eso, se convoca cada tres años a su participación. Por ello, aunque no existe un pacto o acuerdo entre autoridades y partidos políticos, se debe respetar la decisión del órgano electoral.

Confió que todos como morelenses, no habrá de caer en la tentación de que la batalla electoral no vaya más allá, y con la alta participación que hará la gente para acudir al llamado de las ofertas políticas, no habrá lugar a los cuestionamientos, pero para llegar a ese nivel todos deben participar abonando en sentido positivo y no demeritando la jornada electoral.

Por ello, antes de pensar en una disputa de fuerza debe prevalecer el compromiso con la ciudadanía, “tiene que ser un compromiso y el compromiso debe ser con la gente; y confiemos que todo será con tranquilidad, y aunque tuvimos algunos casos de candidatos que advirtieron de situaciones nada agradables, si es preocupante, pero al final prevalecerá la participación, y debemos todos apostar de que todo este proceso electoral se habrá de llevar en buena lid”.

Leticia Salgado Peña, comentó que tampoco es deseable que los triunfos se obtengan en los tribunales, todo parece indicar que el voto de los ciudadanos será atendidos y respetado y apelar a que la ciudadanía salga a participar, porque será al final como se ha dicho unas elecciones históricas, “hoy es la coyuntura y es el momento de que los ciudadanos salgan a manifestar su voto por alguien que hayan decidido en secreto”.