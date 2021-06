"La contienda electoral no solo es entre dos personas": Jorge Arizmendi

La contienda electoral no solo es entre dos personas, así lo aseguró el candidato a la alcaldía de Cuernavaca por el Partido de la Revolución Democrática Jorge Arizmendi, quien aseguró que este domingo van a triunfar.

Justo en el último día de campaña electoral Jorge Arizmendi comentó que recorrió las colonias de la capital del estado, constatando que todas se encuentran abandonadas por la actual administración municipal.

“Yo no he visto una sola obra desde hace muchos años, salvo hace 3 o 4 días la reparación de la Avenida Morelos que no es más que un maquillaje para lograr un paquete de votos que le den la victoria, que no engañen, que no se mientan, no están en la pelea, no es pelea de dos, vamos a ganar porque tenemos de nuestra parte la verdad”, expresó.

Aseguró, que han transitado en acuerdos con otro candidatos y han transitado con buenos deseos y voluntad, sin embargo, la perversidad de otro los ha convencido y los ha hecho mirar hacia otras esferas.

“Estamos convencidos de que somos la mejor propuesta para Cuernavaca y lograr finalmente un cambio con el gobierno de Jorge Arizmendi y del Partido de la Revolución Democrática”, dijo.

Por su parte Cristina Balderas dirigente estatal del Sol Azteca, llamó a la ciudadanía a razonar su voto y dar su confianza al PRD.

“El PRD en unidad va trabajar las últimas horas de este día para poder seguir sumando esfuerzos y simpatías para que voten por los proyectos y el programa que nuestro partido ofrece tanto para el Congreso del Estado como para el Ayuntamiento”, dijo.

Finalmente, expresó que el PRD abre sus puertas para recibir la suma o adhesión de otras personas, sin importar de que partido estén; y llamó a ciudadanos indecisos y a los inconformes con la imposición de sus candidatos a su partido a sumarse a sus filas.

