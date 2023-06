La ciudadanía juzgará las declaraciones del exalcalde: Urióstegui Salgado

Respecto al vídeo que el exalcalde Antonio "N" difundió a través de redes sociales donde afirma que no violó su libertad condicional, el presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, comentó que estas declaraciones serán juzgadas por la misma población y la autoridad judicial, y que no le corresponde a él emitir algún juicio.

El alcalde de Cuernavaca refirió que él no cuestionó los motivos por los cuales Antonio "N" se defendió por supuestamente violar las medidas impuestas por la ley judicial.

"Será él quién tenga que hacer las aclaraciones pertinentes, no tengo más que agregar sobre ese punto", explicó el munícipe.

Urióstegui Salgado señaló que el Ayuntamiento no es parte del procedimiento en el que el exalcalde se encuentra; cabe mencionar que Antonio "N" fue aprehendido por el supuesto desvío de nueve millones de pesos del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), recurso que debía ser destinado al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM), ya que ese dinero era para los pagos que cubrían los trabajadores del SAPAC.

¿Por qué Antonio "N" se defendió?

A través de redes sociales se difundieron fotografías donde se ve al exalcalde de Cuernavaca fuera de su domicilio, supuestamente celebrando el Día de las Madres. Urióstegui Salgado mencionó que fue el mismo SAPAC quién solicitó al juez una respuesta luego de que las imágenes se hicieran públicas. Antonio "N" aseveró que las imágenes fueron extraídas del perfil de su hijo y que se tomaron antes de su detención en septiembre 2022.

"Sé que ya se hizo un requerimiento al juzgado para que la medida cautelar se modifique y tenga que regresar a estar privado de la libertad, pero es un tema que debe resolver la autoridad judicial", mencionó el edil capitalino.

Asimismo, aclaró que desconoce si el juzgado revocará la medida cautelar, así como los términos en los cuales el juicio de Antonio "N" se está desarrollando.

“Cómo abogado yo tengo que ser respetuoso de los procesos judiciales, y sé que aquí al no ser parte no debo tener información que no me llegue de manera oficial, y no la tengo”, concluyó José Luis Urióstegui.





➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Únete a nuestro canal de YouTube