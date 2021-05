La ciudad transita en una etapa terminal: Matías Nazario

En el rostro de Matías Nazario Morales, candidato a la presidencia de Cuernavaca por el partido Movimiento Alternativa Social (MAS), se nota la determinación para gobernar la capital morelense, la cual apunta, transita hacia una etapa terminal y requiere una cirugía mayor a gran escala. En entrevista para El Sol de Cuernavaca, advierte que la encomienda es complicada para cualquiera, pero está seguro que puede hacer las cosas para cambiar, poner orden y reorganizar la capital morelense. Matías Nazario no duda un momento, si con el voto obtiene la confianza de la gente la ciudad tendrá un verdadero gestor para sacar a Cuernavaca del viacrucis que hoy enfrenta.

Después de varias semanas de caminar y hablar con los ciudadanos, de tener acercamientos, pisar las calles, los mercados y las colonias, dice que hay varias coincidencias que son el mayor reclamo de las familias de sur a norte y de oriente a poniente.

En esta parte de la campaña ¿Qué encuentras? ¿Ha cambiado esa idea de la ciudad, como cuando comenzaste la campaña, hasta hoy?

“Es muy demandado el tema de los servicios públicos; lamentable la condición de cómo está el servicio de agua, lamentable el tema de la recolección de basura, las calles, el alumbrado público, el drenaje. Es terrible la opinión de la gente, pero a eso hay dos temas que lastiman y es el cáncer de Cuernavaca: la corrupción, que señalan no hay un solo funcionario que se salve, dicen los ciudadanos no lo dice Matías, y el otro tema es la inseguridad”.

Sentado en un lugar de su casa de campaña, Matías Nazario usa sus manos reiteradamente para apuntalar sus palabras y así lo hace cuando afirma que a estas alturas en Cuernavaca ya no se ve un hueco o un nicho de oportunidad para sacar a la ciudad del atolladero en que la metieron. Por eso, no le cabe la menor duda, Cuernavaca debe ser reconstruida totalmente; destaca que en este momento se requiere en la capital morelense a una persona que les dé una oportunidad de cambio, pero de ver más allá de una perspectiva local sino hacia una ciudad futurista.

¿Qué lección te ha dejado hasta hoy la campaña? ¿Te has arrepentido de haber aceptado el reto o en este momento hay más ganas de hacer algo por la ciudad?

“Mira, al contrario, me siento motivado, cada día siento que los ciudadanos son más cálidos conmigo. Confían en Matías Nazario y saben que soy una gente que les puede cumplir en los planteamientos que hago y en las necesidades que hay en el momento. He encontrado en la calle el calor humano, la verdad que me siento contento, orgulloso pero sobre todo comprometido con hacer las cosas para que cambiemos lo que se debe cambiar en Cuernavaca; urge orden, disciplina, tiene que haber una reingeniería financiera y una planeación estratégica para plantear las necesidades hacia el futuro: el Cuernavaca de los próximos 20 o 30 años”.

Ataviado con ese chaleco blanco y las siglas de su partido, MAS, y su nombre que ya se ha vuelto su ropa de estos días, Matías Nazario contesta rápido a las preguntas; reitera que hay recursos en la capital que deben ser cuidados con urgencia como el agua, los árboles y sobre todo realizar una inversión histórica para modernizar la red hidráulica de Cuernavaca con al menos 450 millones de pesos, esto con el fin de evitar el desperdicio de casi 45 por ciento del vital líquido.

En el primer año de gobierno, Matías Nazario promete que se notará el cambio de administración, pero sobre todo de la persona que está al frente del gobierno municipal, porque es cierto cuando se dice que Cuernavaca ya no podrá aguantar otro trienio más luego de al menos cuatro administraciones en que ha estado en el abandono.

Destacó que la ciudad necesita una auténtica intervención quirúrgica, la ciudad en penumbras hoy tiene alrededor de siete mil lámparas fundidas, algo que en tres meses promete solucionar. Al contrario de otros, “yo no voy a estar viendo a qué hora me robo un peso porque voy a estar bajo el escrutinio público, por eso, desde el primer año se habrá de notar lo que estamos haciendo, revisaremos el asunto de la basura, el drenaje, las calles, pero no voy a imponer ninguna obra sino que será decisión de los ciudadanos que requieren en sus colonias; para ello, me propuse hacer el recorrido de las 430 colonias y de allí sacar la información y hace la planeación de lo que se necesita en la ciudad”.

¿Por qué Matías Nazario sí va a poder con los problemas si otros no pudieron o no quisieron?

“Porque una cosa son las promesas y otra son los hechos. Yo soy un hombre de resultados y sé gestionar las cosas, sé tocar las puertas, no soy gente de conflicto sino de sumar esfuerzos siempre para servir a los ciudadanos, te puedo decir que hasta respeto lo que hicieron en el pasado, pero Matías Nazario tiene un compromiso con los ciudadanos y por supuesto que les voy a cumplir”.

El candidato del MAS a la presidencia de Cuernavaca ironizó sobre algunas de las ofertas políticas que han hecho muchos de sus aspirantes, "de esa manera ponen en evidencia su ambición y no el interés de ayudar verdaderamente. Como ese tema del 'borrón y cuenta nueva', aparte de ser ilegal es contrario a la ley", por eso recomendó a los ciudadanos leer y enterarse y de esa manera evitar a los defraudadores y mentirosos.

Al cierre de las campañas y a unos días del proceso electoral, Matías Nazario tiene bien presente el uso de herramientas y estrategias, a veces no tan limpias, de las cuales echarán mano algunos que los contendientes, como las encuestas; confió en que el Impepac será un juez imparcial para evitar alguna situación irregular, por ello mencionó que aquellos que se adelantan a los triunfos en realidad forman parte de una “chunga” carentes de credibilidad.

Hasta el final de la campaña, de acuerdo a lo que permita la ley, dijo no habrá de realizar reuniones masivas y el cierre de campaña tendrá cuatro momentos en la capital del estado, todas serán en diferentes colonias con el fin de dar oportunidad a la gente de ser escuchados por los candidatos del MAS.

En su mensaje a los cuernavacos, afirmó, “hay que recordar que votar es un deber cívico y en la medida en que actuemos con responsabilidad tendremos la oportunidad de saber elegir a la persona que nos gobierne, la gente que nos haya convencido con sus propuestas, con lo que va hacer, pero sobre todo que tenga la posibilidad y habilidad de gestionar recursos, que sea conciliadora, que tenga los elementos necesario para sacar a Cuernavaca adelante, a todos ellos les pido que vayamos a votar en paz, con tranquilidad y con las familias, y me siento con la seguridad de que la gente en Cuernavaca ya eligió a su presidente municipal, a Matías Nazario”.

