La calidad del aire se deteriora y alarma a especialistas

En Morelos hay una “muerte silenciosa” que ronda el ambiente, se inhala y se consume en cantidades pequeñas. La calidad del aire como en toda la megalópolis, gradualmente sufre un deterioro grave, persistente y constante. La omisión de la autoridad –que poco y es como no hacer nada– va acompañada de la falta de información, el desinterés y la ignorancia de la población. Por eso, los especialistas no se atreven a decirlo claro, pero si no se toman medidas pronto habrá consecuencias.

Han sido reiterados los llamados de los especialistas, sobre lo que pasa en Morelos, pero sus voces se pierden, como lo puntualizó, el investigador del Instituto de Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Antonio Sarmiento Galán: “estamos prácticamente respirando esas enfermedades. Ya no son contagios que sean por el contacto, o por estornudos como es la Covid-19 o muchas otras cosas, sino también ese tipo de patógenos que están flotando en el aire y los estamos respirando. Aún y cuando el contagio sea por otra forma, todas están relacionadas con la contaminación del aire; no es fácil detectarlo”.

De acuerdo con el portal de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, México cuenta con seis Normas Oficiales Mexicanas de salud ambiental; se espera que las actualizaciones de cinco de ellas (ozono, partículas PM10 y PM2.5, monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno y plomo) se publiquen a final de este año.

El especialista, Juan Ángel Rivera Dommarco, director general del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), aseguró que con la presentación de las nuevas guías de calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se confirma que la salud pública es muy relevante, ya que los estudios a nivel mundial muestran que hay 7 millones de muertes prematuras anuales, asociadas a la mala calidad del aire, principalmente en países pobres y de medianos ingresos relacionadas con la contaminación ambiental producida por los combustibles fósiles y modelos de urbanización de esas regiones.

Mencionó que un estudio realizado en el INSP que abarca a 40 millones de personas, estimó 15 mil muertes relacionadas a la exposición crónica a partículas PM2.5; asimismo, señaló que otros estudios realizados en el país, relacionan una alta tasa de mortalidad y morbilidad por la Covid-19 en ciudades contaminadas.

Sobre esto, Víctor Hugo Páramo Figueroa, Coordinador Ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), indicó que las nuevas guías de calidad del aire de la OMS representan un nuevo referente para la gestión de la calidad del aire.

El mismo portal ambiental refiere que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en algunas zonas metropolitanas, como el Valle de México, las emisiones generadas por vehículos representan hasta 60 por ciento de la polución total por partículas suspendidas gruesas (PM-10).

Si bien a nivel local, no existen datos porque la Secretaría de Desarrollo Sustentable se niega a hablar sobre el tema, argumentando que aún no existe un informe definitivo, pero lo cierto, como lo han señalado activistas como Ariadna Urbina, no hay un plan adecuado, menos un proyecto para trabajar a favor del tema ambiental. Porque el titular de la dependencia, Constantino Maldonado Krinis desconoce la situación debido a que es de profesión arquitecto y no un especialista en el tema del ambiente.

Sobre la situación del aire en la megalópolis, Víctor Hugo Páramo, Coordinador Ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) explicó el proceso para gestionar la calidad del aire en la Megalópolis, resaltó que las nuevas guías de calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que fueron actualizadas recientemente con base en los nuevos hallazgos de los impactos en la salud de las personas, son un referente para la gestión de los programas de calidad del aire. Coincidió en que se requieren nuevos enfoques considerando la relación entre los CCVC, y los contaminantes atmosféricos que afectan la salud pública.

Todos los especialistas no solo a nivel local, sino internacional coinciden que existe un cálculo que cada año la exposición a la contaminación del aire causa 7 millones de muertes prematuras y provoca la pérdida de otros tantos más millones de años de vida saludable.

Roberto Hernández | El Sol de México

En los niños, esto podría suponer una reducción del crecimiento y la función pulmonar, infecciones respiratorias y agravamiento del asma.

En los adultos, se puede presentar la cardiopatía isquémica y los accidentes cerebrovasculares son las causas más comunes de muerte prematura atribuible a la contaminación del aire exterior, y también están apareciendo pruebas de otros efectos como diabetes y enfermedades neurodegenerativas.

Esto sitúa la carga de morbilidad atribuible a la contaminación del aire en el mismo nivel que otros importantes riesgos para la salud a nivel mundial, como la dieta malsana y el tabaquismo.

Desde hace varios años, el especialista, Antonio Sarmiento Galán, del Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire de Morelos e investigador en temas de calentamiento global antropogénico y sistemas fotovoltaicos, ha estado diciendo que la entidad morelense reúne características para producir no sólo energía fotovoltaica, sino también eólica e hídrica.

El portal ambiental recomienda una serie de acciones que en Morelos no existen, por las malas decisiones de la Secretaría de Desarrollo Sustentable; muchos de estos, pueden llegar a reducir el impacto de la contaminación atmosférica:

Reducir el uso de vehículos y utilizar el transporte público, la bicicleta o caminar. Usar el agua de forma racional, lo mismo que la energía eléctrica. Consumir productos ecológicos, evitar la adquisición de productos plásticos. Aplicar la regla de las tres R: Reduce-Reutiliza-Recicla. Elegir productos no tóxicos para el medio ambiente al decorar, remodelar o modificar casas, oficinas, tiendas, etcétera.

Además, optar por sistemas de calefacción de alta eficiencia y calidad, cuya vida útil esté garantizada para operar durante muchos años. Evitar quemar basura o cualquier otro tipo de desecho. Usar energía renovable. Y educar a niños, familiares y amigos en la preservación del medio ambiente.

En la entidad, aunque las estaciones –las que sirven– de Monitoreo de Contaminantes han detectado una mala calidad del aire, especialmente en Cuernavaca, a nadie parece importarle; los funcionarios responsables de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), solamente señalan que no hay dinero para invertir más a estas estaciones; en algunos momentos el año pasado se llegó a observar partículas contaminantes suspendidas en el aire las cuales llegaron a las 135, calificación que, de acuerdo con las mediciones, resulta severamente grave para las personas vulnerables.

A pesar de todo, especialmente a los responsables parece no importarles que en temporada de incendios y con la proliferación de la quema de combustibles estos niveles contaminantes suspendidos en el aire aumentan, porque hasta hoy no hacen nada, salvo, la obligatoriedad de la verificación.





