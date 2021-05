En época de calor, la venta de raspados es un negocio muy socorrido, asegura doña Zenaida Zárate Martínez; sin embargo la pandemia generó que el negocio, pese a esta característica del clima, ha tenido una caída importante.

La vendedora ambulante con más de 25 años dedicada a la venta de raspados, fruta preparada y algunas frituras, comentó que en el último año la baja ha sido drástica, ya que la gente sale menos de sus casas por la contingencia sanitaria.

Con el aumento en las temperaturas que en Cuautla supera los 33 grados en los últimos días, asegura, las ventas no han respondido en la medida de lo esperado “subió un poco, sin embargo no son comparadas con lo que se vendía sin pandemia”.

Y es que doña Zenaida aseguró que las ventajas cayeron más del 50 porciento; “el calor nos ayuda con los raspados, pero no se vende como antes, bajó mucho”, indica.

La ambulante oferta raspados de diferentes sabores como limón, grosella, vainilla, guayaba, y tamarindo, recorriendo varios puntos de la ciudad de Cuautla.

Reconoció que en especial en el Día de Niño, este 30 de abril, “mucho niño suele comprar; hoy es medio día y no hay ventas, son pocas las personas que salen a comprar, pero niños no hay ni acompañados por sus padres, siendo que en este día sí suele haber un incremento en las ventas”.

En esta fecha especial de 30 de abril, doña Zenaida se instaló en los alrededores del parque infantil de la colonia Zapata, pero al estar cerrado, no pudo activar sus ventas como esperaba “no suelo estar aquí, hoy lo hice pero al no haber parque, no hay tampoco niños, así que seguiré mi camino”, dijo mientras despachaba uno de los primeros raspados de la calurosa jornada pasado el mediodía.

La ausencia de los niños en la calle, pega a vendedora de raspados / Óscar Garagui | El Sol de Cuautla