La Asamblea Permanente de Pueblos de Morelos también declina

La Asamblea Permanente de Pueblos de Morelos (APPM) reconoció que la nueva reforma electoral que plantea la actual Legislatura no generará una mayor representación a las comunidades indígenas, toda vez que se establece los candidatos sean elegidos por el sistema de partidos políticos.

Guillermo Hernández Chapa, integrante de APPM, señaló que desde hace varios años la ley obliga a las fuerzas políticas para que entre sus candidatos se contemple a pobladores de los pueblos indígenas, mujeres y miembros de la diversidad sexual, pero lo hace desde un punto individual, de ciudadanos o iindividuos, más no por colectividades que son los pueblos y comunidades.

Esto a decir del activista ha ocasionado que llegando al Poder Legislativo representan solo los ideales e intereses del partido que los puso en la curul, y no a los pueblos indígenas, particularmente al ser aquellos indígenas con pensamiento nacional o con pensamiento no indígena que van a defender la estructura del poder nacional y no los usos y costumbres de las comunidades.

“Es un cuento con el cual me parece quieren convencernos de que ya existe una representación indígena en el Congreso pero es una reforma que ya existe y se mandata a los partidos políticos pero no han cumplido a cabalidad esta recomendación; al final no son las comunidades las que proponen estos representantes”, subrayó.

Dentro de la nueva reforma electoral los legisladores locales establecieron que en “las fórmulas para diputaciones al Congreso del Estado que registren los partidos políticos en los municipios con población predominantemente indígena, deben garantizar la participación de candidatos indígenas, cumpliendo con el principio de paridad de género”, esto también deberá aplicarse en los distritos con población predominantemente indígena.

Otorgan la facultad al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) de vigilar los partidos políticos garanticen a la ciudadanía indígena su participación en los procesos de selección interno de candidaturas a cargo de elección popular, respetando sus tradiciones, usos y costumbres, y observando el principio de paridad de género.

La Asamblea Permanente de Pueblos de Morelos detalló que para alcanzar una verdadera representación, de las más de 160 comunidades originarias, se necesita tener por lo menos dos diputaciones en el Congreso local, electas por usos y costumbres en las comunidades y pueblos de Morelos.