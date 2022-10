La 4T no ha llegado a Morelos: Lucía Meza

“Lo digo con todas sus letras: la Cuarta Transformación no ha llegado a Morelos. Sí ha llegado al país, pero en Morelos tenemos un rezago impresionante y estamos mal en todos los temas de salud, educación, seguridad, desarrollo económico, cultura, turismo; tenemos que ponernos a trabajar para salir adelante”, externó la senadora de la República, Lucy Meza Guzmán.

De igual manera, negó tajantemente que planee sumarse al equipo de Ulises Bravo, hermano del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo.

“Yo no he tenido ni un solo acercamiento con Ulises Bravo. No he dicho que voy a adherirme a su grupo, jamás lo haría, es falso. En Morena estamos totalmente en contra de los grupos porque lo único que generan es exclusión”, señaló Meza Guzmán, quien en 2018 se convirtió en senadora de la República, siendo la mujer más votada de la historia electoral en Morelos y actualmente preside las comisiones de Comunicaciones y Transportes, y la de Gobernación.

En entrevista con El Sol de Cuernavaca y El Sol de Cuautla, la senadora consideró que la Cuarta Transformación aún no llega a Morelos y para que esto suceda es necesario dejar de dividir al partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), además de no excluir a todos sus militantes y por eso hizo un llamado a la unidad.

El retor, ir en unidad

Asimismo, sostuvo que la institución política hoy tiene el gran reto de ir en unidad, sobre todo porque “sabemos que para el 2024 en Morelos no la vamos a tener fácil por el pésimo gobierno que está haciendo el gobernador actual”. En este sentido, recalcó la importancia de que todos los militantes del partido Morena vayan en unidad no sólo en Morelos, sino en todo el país, para lograr que la Cuarta Transformación llegue a todos los rincones del país.

“Lamento mucho que algunos grupos mayoritarios se hayan apoderado del partido y que no se puedan poner de acuerdo para tener civilidad política y tratar de avanzar en temas que le interesan a Morena. Nosotros estamos defendiendo fuertemente en el Senado de la República y en los diferentes espacios de representación la agenda de la 4T y lo que a nuestro estado lo beneficia. No es posible que en Morelos sigan con esos temas de grupos y con tratar de agandallar posiciones, recursos, dinero, no es correcto ya que Morena y su militancia no se merecen eso. Yo no me uniría a algo que inició mal y que está mal”, externó Meza Guzmán.

En este sentido hizo un llamado a los diferentes actores del partido a luchar por la unidad y el bien común, pues afirmó que actualmente Morena tiene muy buenos liderazgos y los mejores cuadros políticos, los cuales no han sido tomados en cuenta y mucho menos por la base del partido.

La gubernatura de Morelos

Asimismo, la senadora reafirmó sus deseos de lograr ser candidata por la gubernatura del estado en 2024.

Dijo que continúa trabajando desde el Senado de la República para lograr su siguiente meta, al tiempo de reconocer que en Morena hay muy buenos liderazgos y muchas personas que por años han estado trabajando legítimamente en diversos sectores para seguir sumando al estado y a su gente.

“Lo he dicho franca y abiertamente, recio y quedito, yo quiero ser candidata en 2024 y estoy trabajando para ellos, claro que sé que hay más compañeros que también aspiran a lo mismo y que al igual que yo están trabajando para poder ser candidatos a la gubernatura".

Afirmó que ella está trabajando todos los días, acudiendo al Senado y trabajando en el análisis y aprobación de leyes y reformas para que puedan beneficiar tanto a los morelenses como a los habitantes de todo el país.

“Estamos comprometidos con nuestro trabajo. Tengo nueve comisiones, lo que nos representa todo un reto y un compromiso con las personas, atendemos a la gente de manera directa, analizamos leyes y lo que estas representan para Morelos y para el país, estoy muy atenta a todo lo que sucede en el estado y nunca falto a mi trabajo, a nosotros nos pagan por eso y estamos dando todo para que poco a poco la situación pueda ser mejor para todos”, expresó.

Algunos de los temas en los que dijo estar trabajando es en mejorar la procuración de justicia, pues reconoció un retraso en la entidad.





