Juzgados decidieron no judicializar denuncias contra ex funcionarios: Sotelo Salgado

El consejero jurídico del gobierno del estado, Samuel Sotelo Salgado, informó que muchas de las denuncias en contra de ex funcionarios de la administración perredista siguen a la espera, en algunos casos los juzgados decidieron no judicializarlas y no son atribuibles al área jurídica, “al menos en cuatro denuncias el juez consideró que fue incorrecta la actuación del ministerio público, y ha dejado sin efecto la determinación y ordenado la reapertura de la investigación correspondiente”.

Aunque los asuntos se han ido trabajando pero no en la forma como se quisiera, debido precisamente a estas determinaciones del MP, sobre todo al haber determinado no judicializar algunas denuncias sobre todo en contra de funcionarios de la administración pasada, incluso ya fueron celebradas audiencias en cuatro asuntos, en todos ellos, los jueces señalaron la actuación del ministerio público, y han dejado sin efecto la determinación y ordenado la reapertura de la investigación correspondiente, por lo tanto están a la espera de la observación que haga la autoridad.

Al menos se trata de cuatro casos de nueve donde esperaban una acción contundente por parte de la autoridad, pero al menos están pendientes las audiencias en aquellas donde el área jurídica del gobierno del estado interpuso recursos de queja correspondiente, por lo tanto, agregó, están en análisis todos los recursos.

Samuel Sotelo, dijo que en algunos incluso continúan las audiencias y, por lo tanto, se sigue avanzando. En estos cuatro casos, planteó están involucrados ex funcionarios de primero y segundo nivel, “no quiero dar nombres por la misma situación de las investigaciones, pero la lucha continua y vamos a ir hasta el final, queremos agotar todos los recursos legales que permita la ley para finiquitar estos temas. Estamos convencidos que en todos ellos –las denuncias- hay responsabilidad y entonces nosotros hacemos lo que nos corresponde”.

Porque la decisión del juez en primera instancia sobre estos cuatro casos, fue dejar sin efecto la denuncia, y reiniciar las investigaciones en los casos donde se había determinado no ejercer la acción penal.

Lo que lo lleva a concluir que de acuerdo al criterio del juez al haber analizado los argumentos que el área jurídica del ejecutivo expuso al igual que el ministerio público, pero finalmente determinaron que se reaperturará esas investigaciones, “lo único que pedimos es que se actúe conforme a los hechos que están denunciados y vamos para adelante”.