Jueza niega detener a presuntos agresores de María Luisa Villanueva

Una jueza del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se negó a librar la orden de aprehensión en contra de seis exagentes antisecuestros de la entonces Procuraduría General del Estado (PGE), acusados de actos de tortura en contra de María Luisa Villanueva Márquez; quien estuvo presa por más de 20 años en Morelos acusada del delito de secuestro.

➡️ Noticias útiles en el canal de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

“Es una exigencia de justicia”, expresó María Luisa al acudir a protestar luego de la determinación de la juzgadora Juana López Solano. El pasado 13 de junio del 2025 la Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó la orden de aprehensión después de 10 años de espera para Villanueva Márquez, sin embargo, la jueza argumentó que no presentaba ningún moretón, ni lesiones visibles que le hubieran causado los presuntos agresores.

“Es verdad que aquel 10 de enero de 1998 yo no presentaba la nariz fracturada ni las costillas rotas por la violencia de mis agresores, lo que yo llevaba era desgarrada el alma, y para darse cuenta de esto era necesario un examen en ginecología o psicología para demostrar el daño sufrido, lo que desde luego no se me realizó”, expresó María Luisa.

Seguridad Revés para María Luisa: Magistrados niegan reconocimiento de inocencia

Este jueves 28 de noviembre, el magistrado Juan Emilio Elizalde emitirá la resolución luego de que el caso ya llegó a la Tercera Sala del TSJ, sin embargo, Villanueva Márquez no confía en que el resultado cambie.

“No puedo más que expresar mi temor y desconfianza acerca de que ese magistrado trate de seguir la misma línea de la juzgadora, es decir, que siga diciendo que no existió el delito de tortura en tanto que no presenté lesiones visibles ni algún moretón que pruebe el ultraje sufrido a manos de mis agresores, ya que hasta donde puede verse, hay una cadena de encubrimiento entre quienes operan el sistema de justicia en Morelos, o lo que es lo mismo, existe algo parecido a una mafia judicial que ha impedido hasta hoy que yo encuentre Justicia por el daño que se me ha causado”, indicó.

Una jueza del Tribunal Superior de Justicia se negó a librar la orden de aprehensión en contra de los agentes antisecuestros señalados de tortura, en contra de María Luisa Villanueva Márquez



📹 Enrique Domínguez | El Sol de Cuernavacahttps://t.co/ITjMlHVBtV pic.twitter.com/n4T88flSls — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) November 26, 2024

Villanueva Márquez fue detenida en 1988 acusada del delito de secuestro, pero señala que la acusación fue fabricada por el entonces grupo antisecuestro, a quienes señaló de torturarla durante cuatro días antes de ser puesta a disposición. En febrero del año 2023 recuperó su libertad, pero aún no es reconocida plenamente su inocencia.