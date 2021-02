Jubilados y pensionados saldrán a las calles ante la ausencia del gobierno

Más de 260 personas de la tercera edad, entre jubilados y pensionados del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa de Morelos (INEIEM) y del Sistema de Agua Potable se encuentran en estado de indefensión porque no les pagan sus jubilaciones como lo establece la ley, y tendrán que salir a manifestarse a las calles para ver si las autoridades les hacen caso, con el grave riesgo que esto representa para su salud, sentenció el presidente del Colegio Morelense de Abogados.

El postulante destacó que en el caso de los jubilados y pensionados del Instituto de Infraestructura Educativa dependiente de la secretaria de Educación Pública han estado, demandando desde hace meses que se cumplan los decretos que emitió el Congreso del Estado, para que se incremente su salario en la medida que lo anunció el gobierno de la República, en 2019 el 16 por ciento, en 2020 el 20 por ciento.

Al respecto, Juan Juárez, dijo que han tratado entrevistarse con el Secretario de Educación, Arturo Cornejo Alatore, pero afirmó que este se esconde para tratar de evitar el diálogo, igualmente con la Secretaria de Economía y el Trabajo, Ana Cecilia Rodríguez González y con José Silva Bandala, quien es el director del INEIEM, pero ninguno de ellos quiere atenderlos.

Por ello Juárez Rivas reclamó a estos servidores públicos, que los jubilados y pensionados son personas que muchas de ellas andan con bastó, mayores de 70 años de edad, por lo que insistió en que no es posible que no cumplan con la ley o que siquiera haya un diálogo para acordar lo que más convenga a las partes, por ello dijo que si no hay respuesta " vamos a tener que bloquear las calles, lo que será muy grave o delicado, porque se trata de adultos mayores, pero algo se tiene que hacer ante la ausencia del gobierno en el estado".

Destacó que son 32 jubilados, a los que les deben las mejoras de sus pensiones desde el año 2019, pero agregó que a estas personas de la tercera edad del INEIEM, ignoradas por las autoridades, se suman los jubilados y pensionados del Sistema de Agua Potable de Cuernavaca, a los que les deben su aguinaldo, y las autoridades se hacen disimuladas, pese a que afirmó "han abusado en el cobro del impuesto predial pero no les pagan esta prestación a los más de 230 jubilados".

Ante esta situación señaló que las instituciones defensoras de los derechos de los trabajadores que se supone que, en los términos de la ley orgánica de la administración pública del Estado, estarían obligados a velar por los derechos laborales, al igual que la secretaria de economía y el trabajo tiene la obligación de salvaguardar los derechos de los trabajadores.

Insistió el abogado en que se trata de adultos mayores, y agregó que, mientras el Gobierno de la República cuando menos está dando dádivas, a jubilados y pensionados, aquí el gobierno estatal se cierra para evitar toda posibilidad incluso de diálogo, entonces obligan a las personas tomar las calles o a bloquear las entradas de la ciudad, con todo y el riesgo para su salud que esto representa.