Jubilados y pensionados de Jiutepec toman el zócalo; exigen pagos atrasados

La mañana de este martes, policías jubilados y pensionados de Jiutepec se manifestaron en el zócalo del municipio para exigir el pago de sus quincenas y prestaciones. En menos de 72 horas, ésta es la segunda protesta que protagonizan en demanda de su pago. El cierre del centro provocó caos vial en el primer cuadro del municipio.

De acuerdo con Alejandro Castrejón, vocero de los manifestantes, son alrededor de 150 jubilados afectados debido a los retrasos en los pagos correspondientes al 15 de noviembre, por lo que advirtió que si no reciben una solución, mantendrán un plantón indefinido en diversos puntos de la ciudad.

Según Castrejón, la administración municipal les informó que el pago se realizaría en dos partes, sin embargo, solo han recibido una fracción, situación que ha generado molestia entre los pensionados porque su economía se ve afectada.

Nos dicen que fue un recorte presupuestal, pero no pueden quitarle su sueldo a alguien de la noche a la mañana.

Explicó que los afectados dependen de estos ingresos para cubrir necesidades básicas y compromisos financieros. Los manifestantes demandan claridad respecto a los pagos de las siguientes quincenas, el aguinaldo y los vales de despensa. Alejandro dijo que la respuesta del Municipio es que no tiene recursos y por este motivo no tienen maneras de cumplir con los pagos.

“El argumento es que según les faltan recursos económicos en el Ayuntamiento debido a un recorte en las participaciones federales enviadas a los municipios, pero no es justo, ellos tiene que ver cómo hacerle “.

Para presionar a las autoridades, Castrejón anunció que planean intensificar las manifestaciones si no reciben una respuesta, entre las medidas contempladas hay bloqueos en puntos con más concurrencia que afectarán a más personas, como el boulevard Cuauhnáhuac.

Los pensionados exigieron que cualquier acuerdo que se logre sea formalizado por escrito, para asegurar el respeto a sus derechos en el futuro.

"Necesitamos un documento que garantice que nos pagarán en tiempo y forma. Es nuestro derecho, antes no sucedía esto porqué como ganó Rafa pues no pasaban nada, pero como ya no ganó dejarán endeudado al municipio “.