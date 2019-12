Jubilados del SNTE vuelven a las calles

Maestros jubilados y pensionados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), bloquearon la calle Galeana y la Avenida Morelos en el centro de Cuernavaca, debido a que pasaban las horas sin recibir el pago del aguinaldo 2019; en algunos casos, señalaron haber recibido cheques sin fondos, lo que calificaron como una burla por parte de las autroridades educativas, quienes se habían comprometido a pagar la prestación ayer mismo.

La Secretaria de Jubilados y Pensionados del SNTE, María Lourdes Salazar González, expresó previo al cierre de esta calle que "nos vamos a las oficinas y 3 minutos después resulta que hay una contraorden, que el recurso no estaba, no había pago, entonces otra vez vamos a cerrar las calles; estan haciendo una burla de nosotros, se supone que salió un comunicado en donde se pagaba hoy, y ahora dicen que no hay recurso".

El cierre se dio sobre calle Galena en un primer momento y luego los maestros se dirigieron a la Avenida Morelos en donde también cortaron el flujo vehicular.; entre consignas los maestros jubilados exigían el pago y advertían que no se moverían hasta que el pago comenzara a llegar.

Maestros iban y venían de la manifestación para recoger el cheque y luego dirigirse rápidamente al banco para constatar que efectivamente la cuenta tuviera fondos; luego de varias horas y de que las "buenas noticias" comenzaran a llegar, los maestros discutían si retirarse o esperar hasta que todos recibieran el pago mientras retiraban el bloqueo en Avenida Morelos.

Para las 15:38 horas entre aplausos los maestros decidieron abrir la circulación en calle Galeana y retirarse para realizar el cobro de esta prestación anual.

Al término de la manifestación la lideresa Salazar González, explicó que "esta cayendo el recurso poco a poco, no está el recurso en su totalidad, los compañeros siguen formados en el banco esperando el pago, confiamos en que así sea; mañana no debe haber ningún pretexto para que todos cobren su aguinaldo; somos casi 13 mil jubilados y pensionados".

Finalmente dijo que en la manifestación hubo docentes de otros municipios como Tepoztlán, Puente de Ixtla y Emiliano Zapata.

