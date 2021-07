Jubilados del IMSS exigen entrega de sus ahorros

Más de seis mil trabajadores jubilados por Cesantía y Vejez del IMSS reclamaron la entrega de sus ahorros de subcuenta administrada por las afores desde el 2015.

“El recurso es entregado a la Secretaría de Hacienda y no a cada uno de los beneficiarios, aunque el tema ya tiene conocimiento el presidente de la República que no cuenta con la información completa porque señaló que se trata de doble entrega cuando eso no es cierto”, afirmó un grupo de ex trabajadores de esa institución.

Por lo tanto desde este día dijo comenzarán con la difusión del tema porque consideran que se trata de un despojo en su contra.