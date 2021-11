Jubilados del Ayuntamiento de Cuernavaca cierran calles y reclaman derechos

Este viernes un grupo de jubilados del Ayuntamiento de Cuernavaca se manifestaron en la Tesorería del municipio y también bloquearon la avenida Morelos así como la calle Matamoros en demanda al pago de su ultima quincena.

Los ex empleados aseguraron que al revisar sus cuentas, se dieron cuenta que a muchos les llegó el pago incompleto, en algunos casos solo recibieron entre 50 y 150 pesos, por lo que pidieron una explicación a las autoridades, pero al no recibir una respuesta se inconformaron.

Antonio Hernández Adán, uno de los afectados, aseguró que en su caso, él recibe mensualmente siete mil pesos para pagar los gastos de la casa y la renta de su hogar, pero esta vez solo percibió una mínima parte.

“No es posible esto, sino pago la renta me van a echar a la calle porque me depositaron una miseria y no es justo eso. Para mi sueldo son siete mil 400 y solo me dieron dos mil 400 pesos y eso no me alcanza para pagar la reta y la despensa”.

Aseguraron que son más de cinco mil los empleados que se encuentran esa situación, es decir el total de los jubilados, por lo que pidieron que las autoridades capitalinas les pagaran a la brevedad.

Y es que durante la misma protestas algunos otros aseveraron que existe el riesgo de que tampoco les paguen el aguinaldo muchos afirmaron que se trataba solo de un rumor.

Más tarde, personal del Ayuntamiento se presentaron con los inconformes para informales que se trataba de un supuesto error y que en los próximos días se corregiría.

Local Cuernavaca no tiene dinero para aguinaldos

Temen por su aguinaldo

A decir de la oficial Hernández, quien trabajo 28 años en la corporación de Policía Vial, los jubilados solo han recibido la mitad de su salario, lo cual les informaron que se seguirá registrando en las siguientes quincenas; además de que no van a recibir su aguinaldo.

Ante ello, los jubilados y pensionados de áreas como Policía Vial y Bomberos argumentan que no es justo que después de haber dedicado toda su vida laboral al municipio ahora no respeten sus derechos laborales.

"No se nos hace Justo que sí somos de la policía y tengo 28 años trabajando, es ilógico que el señor ( refiriéndose al presidente municipal, Antonio Villalobos Adán) se esté quedando con más de tres mil pesos de mi sueldo", exclamó.

Los jubilados y pensionados amagan con radicalizar sus protestas si no son atendidos, cerrado las principales vialidades de la ciudad, comenzando ya con avenida Morelos Sur a la altura de la Tesorería municipal y el Congreso del estado.

Con información de Susana Paredes