Jubilados de Sapac exigen aumento en pensiones

Alrededor de 89 jubilados del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) solicitan que se les aplique el incremento salarial que entró en vigor este 2023.

El representante legal de los jubilados del SAPAC, Juan Juárez Rivas señaló que el aumento estipulado por la ley que presentó el presidente de la república mexicana, Andrés Manuel López Obrador y la Comisión Nacional de Salarios Mínimos corresponde al 20 por ciento, sin embargo, no está reflejado en el pago que reciben mensualmente.

“Los pensionados de SAPAC tienen derecho a que se les incremente sus salarios, la comisión nacional de salarios mínimos dijo que es en un 20 por ciento, el presidente de la república mexicana dijo que así es, pero eso es en el papel, en los hechos es todo lo contrario”, explicó Juárez Rivas.

Ante esta falta en sus derechos laborales, más de 20 jubilados se congregaron a las afueras del SAPAC para cerrar la vialidad a la altura de Álvaro Obregón y avenida Morelos, con la finalidad de visibilizar lo que está pasando.

Aunque el plantón duró poco menos de dos horas, la defensa legal de los afectados señaló que solicitarán la intervención de los legisladores locales, para que el Ayuntamiento cumpla con los derechos laborales que les corresponden.

“Los jubilados no han sido escuchados por el presidente municipal ni por el director administrativo de SAPAC, nos ha mandado al demonio; los salarios de muchos jubilados son mínimos y no alcanza para sobrevivir… Algunos están enfermos y andan en silla de ruedas, los demás están en sus casas y no pueden salir, necesitan un incremento porque la ley lo establece”, concluyó Juárez Rivas.

El defensor puntualizó que hay pensionados que se encuentran en situaciones delicadas de salud y financieras, lo cual impide que se sumen a las manifestaciones; por esa razón van a presionar a las autoridades para obtener una respuesta.









