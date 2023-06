Jubilaciones y retiros no pesan aún al Tribunal de Justicia Administrativa

El "haber de retiro" aprobado por el Congreso del estado en favor de los magistrados no causará estragos graves en el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), aseguró el presidente Guillermo Arroyo Cruz, ya que dijo que actualmente es apenas el diez por ciento del presupuesto estatal lo que se destina al pago de jubilaciones y pensiones.

Arroyo Cruz precisó que son diez personas las que cobran una jubilación en el tribunal, dos de ellos fueron magistrados y tras interponer un amparo, lograron que la justicia federal fallara en su favor, para obligar al propio TJA a pagarles dicha prestación.

"Esta reforma está contemplando a todos los magistrados que dependen del erario del estado, nosotros no tenemos injerencia ahí, no participamos en esa decisión, somos respetuosos. En lo personal a mí me quedan muchos años, no me beneficia en este momento el tema. Sin entrar en detalle esto ya existe en otros estados, no es nada nuevo".

El paquete de reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial, considera que una vez que los magistrados cumplan la edad que marca la Ley General del Trabajo, podrán jubilarse con el porcentaje y el salario de los últimos años de trabajo.

El magistrado presidente del TJA dijo que estos cambios los dejan en las mismas circunstancias presupuestales que tienen en este momento, ya que es un magistrado el que recién se retiró e interpuso un amparo para obtener la jubilación al no ser "electos por voto popular".

"Quedamos igual, recuerden que pedimos al Poder Ejecutivo nos asigne presupuesto para que cuando el Congreso convoque a alguien en esa plaza que ella que nos hace falta, tenemos suficiencia presupuestal para recibirla. En el Congreso hemos hecho la solicitud de que esta convocatoria se cubra únicamente con aspirantes mujeres".

En el TJA son 100 trabajadores en activo, y diez jubilados únicamente. "No tenemos una merma grave con esta situación, y en todo caso el único que tendría este beneficio sólo sería uno, pero el resto nos quedamos".





