Juanita Guerra se reunió con ejidatarios de Ayala

Juanita Guerra Mena, candidata a diputada federal por el Distrito 3 de Morelos, se reunió con ejidatarios del municipio de Ayala, con quienes acordó dar continuidad a las solicitudes de concesiones de agua.

“El problema que tenemos es que se nos venció la concesión de aguas superficiales de Melchor Ocampo y no ha salido un nuevo decreto, por lo que pedimos a Juanita su apoyo. Confiamos en que ganará las elecciones y desde la Cámara de Diputados nos apoyará para dar seguimiento a la expedición del decreto que brindará facilidades administrativas para otorgar nuevas concesiones de agua”, informó Celina Burgos Espinoza.

Cortesía | Equipo de campaña de Juanita Guerra

En este sentido, Juanita Guerra recordó que la bancada de Morena en el Congreso presentó un decreto que ayudará a ejidatarios y usuarios a contar con estas concesiones.

“Los diputados de Morena hicieron un exhorto respetuoso al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, donde solicitan el otorgamiento de nuevas concesiones o asignaciones de aguas nacionales a los usuarios que cuenten con títulos cuya vigencia haya expirado. Si los morelenses me brindan la oportunidad de representarlos en la LXV legislatura, me comprometo a dar continuidad a esta iniciativa que beneficiará no sólo al estado de Morelos, sino a todos los usuarios del país”, informó.

Como parte de su agenda política, la candidata a diputada federal por Morena también realizó un recorrido por las calles de la colonia Cuautlixco, en el municipio de Cuautla, donde escuchó las solicitudes de los vecinos y compartió con ellos sus propuestas en materia de seguridad, educación, salud y economía, principalmente.









Información del equipo de campaña de Juanita Guerra