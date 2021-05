Juanita Guerra llama a no creer en falsos políticos

Luego de su triunfo en el foro Propuestas Legislativas avalado por el INE, Juanita Guerra Mena, candidata a diputada federal de Morena por el Distrito 3 de Morelos pidió a la ciudadanía no dejarse engañar por falsos políticos.

“El debate de ayer es sólo una pequeña muestra de nuestro perfil político y de nuestras propuestas. Estoy satisfecha con los resultados y la respuesta de los morelenses, pero voy a insistir en que la población debe informarse bien sobre el proyecto y trayectoria de cada uno de los candidatos para que no crean ni se dejen engañar por falsos políticos que hacen campaña con dádivas y mentiras”, señaló.

Respecto a las participaciones de los candidatos de oposición en el foro, Guerra Mena aseguró que no hay pruebas ni viabilidad en sus declaraciones.

Cortesía | Equipo de campaña de Juanita Guerra

“No haré referencia a ninguna de las promesas de los candidatos porque todas se resumen a eso: promesas, pero sí quiero decir a la ciudadanía que investiguen si sus declaraciones son reales, porque la mayoría de ellas no tienen sustento ni viabilidad. Lo que sí es real es mi trayectoria y mi trabajo, siempre dedicado al estado de Morelos y a mi país, mismo que pueden comprobar en páginas oficiales, con autoridades municipales, estatales y federales, y con todas las personas con las que me he reunido en asambleas con ejidos y ayudantes municipales. Todos ellos pueden constatar mi trabajo y mi compromiso de servir a la ciudadanía por convicción, no por intereses personales”, declaró.

Finalmente, la candidata de Morena informó que seguirá participando en los foros y debates institucionales, a fin de brindar a los morelenses toda la información necesaria para emitir un voto informado.

“Estamos a pocos días de que concluyan las elecciones, por eso quiero reiterar a los habitantes de Morelos que se informen bien, que razonen su voto y consulten todos los ejercicios democráticos organizados o avalados por instituciones serias e imparciales, porque la decisión que tomemos repercutirá en la vida de todos los morelenses”, concluyó.

