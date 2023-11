Juan Salgado Brito respeta individualidad de Lucía Meza

Ante las declaraciones de la senadora Lucía Meza Guzmán, el aspirante a coordinador los comités en defensa de la cuarta transformación, Juan Salgado Brito se dijo respetuoso de su individualidad y agregó que está en su derecho de hacer lo más conveniente para su carrera.

En días pasados, la senadora a través de un comunicado de prensa señaló al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo de interceder para que fuera descalificada de la encuesta que definirá al candidato a la gubernatura por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

“Yo respeto la individualidad, cada quien tiene su estilo y ella está en su derecho de hacer lo que sea lo que más le conviene y de tomar sus decisiones”, dijo.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Salgado Brito, comentó que si aceptaron participar con base a la convocatoria y lineamientos establecidos por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, es porque están dispuestos a someterse a lo dispuesto, “si las cosas no salen de acuerdo a como nosotros queremos, hay que reconocerlo, esto así es como dice el presidente López Obrador, quien no aguante el calor que ni se acerque a la cocina”.

Local Lucy Meza rompe con Morena; "mintieron, robaron y traicionaron"

Refirió que en la reciente reunión convocada por el delgado en funciones de dirigente estatal de Morena Ulises Bravo Molina, les expresó que está dispuesto acatar las instrucciones, disposiciones y les resaltó que está en contra de todo aquello acción que atente de manera sucia o guerra sucia contra quienes aspiran.

“Cuando no se tiene argumentos, cuando no se tiene capacidad de difusión, de debate o argumentos serios, se echa mano de politiquería, como dice el presidente, con eso no estamos de acuerdo”, expresó.

Asimismo, Juan Salgado mantuvo un diálogo con el resto de los contendientes, Tania Valentina Rodríguez, Margarita González Sarabia, Sandra Anaya, Víctor Mercado y Rabindranath Salazar Solorio.