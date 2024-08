Juan Ángel Flores: No hay pretexto para mejorar el país

Al tomar protesta como diputado federal del 04 Distrito, Juan Ángel Flores Bustamante refrendó su compromiso con la ciudadanía y agradeció el respaldo con el que contó al superar el 72 por ciento de los votos. El exalcalde de Jojutla se dijo orgulloso de representar a la ciudadanía morelense en la Cámara de Diputados.

➡️ Noticias útiles en el canal de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

“Pues primero agradecerle a Dios, a la gente que hizo posible esto, la verdad es que ser diputado federal es un gran honor, estar representando en el país a tantos mexicanos es para mí una gran responsabilidad y pues vamos con lo que manda toda la gente, la gente votó por el plan “C” y vamos a trabajar para cumplir a la gente”.

“No hay pretexto, no hay pretexto para mejorar las condiciones del país", comentó. Además de que en redes sociales publicó: "mi compromiso es con ustedes que me dieron la confianza, quiero decirles que vamos a trabajar duro para poder conseguir recursos, gestionaremos acciones, promulgaremos leyes a beneficio de nuestra gente, nuestro pueblo, ustedes me conocen y saben que no paramos".

Son 500 diputados, logrando así que Morena, que sumó 15 diputados del Partido Verde y 4 del Partido del Trabajo, contará con 257 diputados, consolidándose como la fuerza mayoritaria,

"La patria nos llama a hacer nuestro mejor papel, tenemos que continuar con la transformación de México para bien de las mayorías. Soy de ustedes", concluyó Flores Bustamante.