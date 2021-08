Jóvenes se preocupan más por su salud mental

El director del Instituto Morelense de Personas Adolescentes y Jóvenes (Impajoven), Diego Arturo Alcázar Pérez, mencionó que son las y los jóvenes de 16 a 23 años de edad los que mayormente solicitan apoyo para atender algún problema de salud mental en la entidad, problema que reconoce, se ha agudizado por la pandemia ya que las cifras han ido en aumento.

“Sabemos que no ha sido fácil el encierro, no salir de casa y tener que quedarse, estamos aterrizando el Programa de Salud Mental y Prevención del Suicido, hemos dado terapias, se les da seguimiento y el tema del aumento no solo es por el hecho de la pandemia sino también porque el tema se ha estado atendiendo con mayor intensidad”.

El año pasado la atención se dio en 18 jóvenes que requirieron apoyo psicológico, “para este 2021 ya son 24 jóvenes que la han solicitado”, los municipios varían ya que provienen tanto de la zona conurbada como de otras regiones.

“De los que hemos atendido son un 60 por ciento mujeres y un 40 por ciento son hombres”, quienes han presentado problemas de ansiedad, depresión derivados de llevar ya un año tomando clases en línea y dejar de tener contacto físico con los amigos.

En los jóvenes, al igual que en otros grupos de población, reconocer que se tiene un problema de salud mental no es nada fácil, el cual se agudiza con el consumo de alcohol, que mostró una disminución durante el 2020, atribuido en gran parte por el encierro.

En el caso del consumo de drogas, lamentó que se esté dando sobre todo en Tetecala y en la zona sur, incluidos los indígenas, en donde se ha buscado implementar programas emergentes para rescatarlos.

“Es una situación que se ha venido arrastrando por muchos años, no como un repunte en específico; hemos hecho giras de concursos como arte urbano, grafiti, pláticas en escuelas, queremos crear conciencia sobre los riesgos de consumir este tipo de productos, pero además darles acompañamiento”.

Se ha dado apoyo también de tanatología para aquellos que han perdido a su familiar, haya sido o no por Covid-19, ya que también esta ha sido una de las probables causas de depresión de las y los jóvenes.